«Помогала наша собака»: волонтеры вытащили четырех щенков из-под завалов в Барнауле

Щенкам примерно два месяца. Фото: предоставлено Артемом Галошиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле волонтеры спасли четырех щенков, которые могли оказаться под завалами аварийного здания. Ветхий дом, в подвале которого они поселились, собрались сносить. Тревогу подняла местная жительница Анастасия Половникова, которая подкармливала их на протяжении последнего месяца.

Дом по адресу Пушкина, 30 уже давно превратился в руины. Однако он стал укромным местечком для местной бродячей собаки, которая родила там четверых щенят. Пушистых беззащитных созданий заприметила Анастасия, живущая по соседству. Она начала их подкармливать. Хотела отдать в местные приюты, но там отказывали, говорили, что места нет. А самой разместить их было негде.

Фото: предоставлено Артемом Галошиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На днях пришли рабочие и начали расчищать территорию. Они сообщили, что дом готовят к сносу и в ближайшее время его сотрут с лица земли. Тогда потребовалось срочно спасать животных, которым грозила опасность погибнуть под колесами бульдозера. Анастасия опубликовала пост в соцсетях с просьбой помочь их вытащить из подвала. Откликнулся на сообщение барнаулец Артем Галошин со своей женой.

Вечером, 20 января, они отправились на место. Запуганные щенки совсем не хотели выходить, забившись в угол подвала ветхого здания.

Фото: предоставлено Артемом Галошиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Долго пытались их достать. Были там до ночи. Выманивали косточкой. Помогала в спасательной операции наша собака Чуля. Она лаяла и тем самым подавала им сигнал, чтобы они вышли. Сама Чуля когда-то была на их месте. Мы нашли, когда она была совсем маленьким щенком, возле мусорного контейнера. Выхаживали ее, хотели отдать в добрые руки, но в итоге оставили себе, – рассказал Артем.

Фото: предоставлено Артемом Галошиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вчера удалось вытащить только трех щенков. Четвертого никак не могли достать в темноте, она забился и никак не хотел вылезать. Сегодня днем волонтеры пошли вызволять из завалов последнего. Щенка достали, и теперь он вместе с братьями и сестрами находится в тепле в ожидании будущих хозяев.

Сейчас щенкам около двух месяцев. Желающих приютить питомцев просят обращаться по телефону 89130980813.

Фото: предоставлено Артемом Галошиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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