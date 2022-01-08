Сломался снегоход. На Алтае волонтеры нашли ночью пропавшего мужчину с детьми

В короткие сроки была организована беспрецедентная по масштабам поисковая операция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай минувшей ночью, 8 января, волонтеры нашли пропавшего в Рождество мужчину с двумя детьми. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Мужчина с двумя детьми восьми и девяти лет отправился из села Урлу-Аспак 7 января в 10 часов по местному времени на Каракольские озера, они должны были вернуться к 17 часам, но не вернулись и на связь не выходили. Близкие забили тревогу и обратились за помощью, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Незамедлительно спасатели с группой волонтеров вышли на поиски. В МЧС отмечают, что в короткие сроки была организована беспрецедентная по масштабам поисковая операция из по-настоящему неравнодушных людей и профессионалов. Всего было задействовано 47 человек.

В 03:25 часов пропавших обнаружили в районе урочища волонтер Андрей Калугин и гид Андрей Костиков. Как позже выяснилось, у путешественников на обратном пути районе озера Вероника о примерно в 16:00 сломался снегоход. После чего они пешком направились в сторону села Урлу-Аспак.

Когда путешественников доставили в село, их передали бригаде скорой помощи. К счастью, и мужчина, и дети были в полном порядке.

– Огромное спасибо всем участникам поисков и неравнодушным гражданам, которые оказывали содействие. Благодаря Вам спасены три человеческие жизни! – поблагодарили поисковиков в МЧС.

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