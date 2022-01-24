Как барнаульцы смогут обойти мост на проспекте Ленина во время его реконструкции

Для улучшения движения общественного транспорта предлагается организация выделенных полос на наиболее загруженных участках улиц Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк вместе с чиновниками городской администрации обсудили реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе ТЦ «Пионер». В частности, был затронут вопрос о том, как пешеходы смогут здесь передвигаться. О результатах переговоров сообщили в пресс-службе мэрии.

- Движение пешеходов на период реконструкции планируется организовать от улицы Пионеров по пятипролетному путепроводу до улицы Кулагина, далее через железнодорожные пути в районе АЗС с выходом на проспект Ленина в районе «Дома быта», - пишет пресс-служба.

Чтобы этот маршрут был безопасным и удобным, будут организованы дополнительные пешеходные переходы через трамвайные пути и освещение, а также лестницы от железнодорожных путей до парковочной площадки. На данный момент уже заключен контракт с АО «ПИ «Алтайкоммунпроект», готовится проект и смета.

Напомним, что на время реконструкции изменится и схема движения электротранспорта. О том, как будут ходить трамваи и троллейбусы можно прочитать в нашем материале. Также уже в стадии разработки схема движения автомобильного транспорта.

- Для улучшения движения общественного транспорта предлагается организация выделенных полос на наиболее загруженных участках улиц, а также устройство трамвайного разворотного кольца в районе ТЦ «Пионер». Схема движения автомобильного транспорта на период реконструкции моста будет опубликована в феврале. В настоящее время АлтГТУ завершает ее разработку, - отмечает пресс-служба.

Во время совещания особое внимание уделили предоставлению железной дорогой «окон» для проведения работ, так как именно от них будет зависеть скорость реконструкции. Андрей Кульдишов, заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению рассказал, что над этим вопросом уже работают, в том числе и с управлением перевозками в Новосибирске.

- В большей степени «окна» будут предоставляться в ночное время, поскольку днем в этом районе проходит большое количество электропоездов, но и мы готовы идти навстречу. Думаю, справимся с поставленной задачей, - отмечает Андрей Кульдишов.

Напомним, что ремонт восьмипролетного и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина запланирован на 2022-2023 годы. Стоимость реконструкция обойдется в 2 млрд рублей. Там полностью снесут старые конструкции и возведут новые, при этом автомобильные полосы увеличат с 4 до 6. По планам, конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы начнутся уже в марте, а подрядчика определят в апреле.

Реконструкция путепроводного моста – не единственная тема, которую обсудили чиновники. На совещании осветили и благоустройство Привокзальной площади, сюда, кстати, планируют перенести храм, находящийся неподалеку.

- Привокзальная площадь - первое, что видят гости города. Ее реконструкцию планируется провести в этом году, - отметил Вячеслав Франк.

Так, согласно Генплану, на площади запланировано построить тоннель - дополнительный переход через железнодорожное полотно. Это, по мнению чиновников, улучшит транспортное сообщение. Сейчас на территории, где планируют строительство, стоит небольшая церковь, которую перенесут на площадь.

- Поступило предложение от горожан перенести ее непосредственно на Привокзальную площадь. Этот вопрос будет проработан совместно с Алтайской митрополией, - пояснил Вячеслав Франк.

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