Схему движения общественного транспорта на период реконструкции путепровода представили в Барнауле

Схема движения общественного транспорта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула состоялось совещание, на котором представили и обсудили временную схему движения общественного транспорта. Она будет действовать в период реконструкции путепровода на Новом рынке.

- Закрытие главной дорожной магистрали города на два года – это очень серьезный для нас вопрос, поэтому необходимо максимально правильно проработать схему движения транспорта, возможно, ввести принципиально новые решения по организации дорожного движения, но необходимо сохранить уровень транспортного обслуживания населения, - сразу обозначил важность вопроса глава города Вячеслав Франк.

В частности, прозвучало предложение обустроить для организации беспрепятственного проезда общественного транспорта выделенные полосы на трех проспектах:

- на проспекте Ленина от улицы Партизанской до площади Октября;

- на проспекте Калинина, от площади Октября до улицы Аносова;

-по улице Аносова в направлении от проспекта Ленина до проспекта Калинина;

- на проспекте Строителей от Красноармейского до Павловского тракта.

Соответственно, чтобы крайний ряд был свободен и препятствий на пути следования общественного транспорта не возникало, будет решаться вопрос об ограничении стоянки и парковки личных автомобилей.

Кроме того, ранее поступало много жалоб на трафик на улице Челюскинцев. Чтобы трамваи не стояли вместе с остальными участниками движения в одной пробке, принято решение об обособлении путей.

В связи с тем, что путепровод будет закрыт, изменится схема движения трамвайного маршрута №1. Теперь он будет ходить от площади Свободы до Нового рынка и обратно. Трамвай №3 будет ходить по следующей схеме: Пивзавод – ул.Власихинская – ул.Малахова – ул.А.Петрова – ул. Сев.Западная - пр.Космонавтов – ул.Попова – Докучаево. Трамвай №7 изменит маршрут: Депо №3 - ул.Попова – ул.А.Петрова – ул.Челюскинцев – Змеиногорский тракт – Кордон.

Трамвайные маршруты №№2, 5, 9 и 10 останутся без изменений, а №4 вовсе закроют. Из этого логично возникает проблема транспортного обеспечения жителей поселка Восточный. Но этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Троллейбусы №№1, 6 и 7 будут ходить только до Дома быта на проспекте Ленина. Доставку пассажиров далее планируют обеспечить за счет увеличения автобусов. А их в свою очередь, преимущественно распределят по проспекту Калинина и улице Аносова, далее на Ленина и по привычным маршрутам. Соответственно, самый напряженный участок дорожной сети будет в районе Кулагина.

- Также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на устройство пешеходного перехода через железнодорожные пути от остановки «Новый рынок» до «Дома Быта» и обустройство тротуара до проспекта Ленина. Строительно-монтажные работы будут выполнены до апреля 2022 года, - добавляют в мэрии.

Все понимают, что неизбежно трафик будет сложным и поэтому необходимо отдельно рассмотреть вопрос беспрепятственного прохождения экстренных служб. В качестве одного из вариантов Вячеслав Франк предложил ограничить движение грузовых автомобилей в дневное время на основных магистралях города.

- Для нас очень важно, чтобы все системы жизнеобеспечения работали без сбоев, - подчеркнул он.

Стоит подчеркнуть, что это не окончательный вариант и в ближайшее время еще пройдет ряд совещаний, на которых будут возвращаться к теме, обсуждать ее и вносить коррективы и дополнения.