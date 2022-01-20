Одна из пострадавших после курения вейпа в Бийске готовится к выписке из больницы

Несовершеннолетняя пока продолжит лечение Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших девушек после ЧП в Бийске, в результате которого скончался 12-летний мальчик. Совершеннолетняя девушка уже на этой неделе может отправиться из больницы домой, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

- Состояние девочек стабильное, несовершеннолетняя продолжает лечение в Детской городской больнице. Пациентку ЦГБ планируют выписать на этой неделе, - отметили в Минздраве.

Напомним, трагедия произошла 10 января. В гости к 17-летней бийчанке, которая учится в колледже, пришла 18-летняя подруга и её 12-летний брат. Молодые люди курили вейп, вскоре им стало плохо: мальчик по итогу скончался, а девушки были госпитализированы в больницы.

Пока говорить о том, что именно курительное устройство стало причиной смерти, нельзя, так как обстоятельства гибели ребенка станут известны лишь после экспертизы. По данным «КП-Барнаул» на 19 января, экспертиза еще не готова. Кстати, в СМИ появлялась еще одна версия произошедшего – отравление угарным газом, но и эту версию подтвердить или опровергнуть пока нет.

По факту трагедии расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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