Марафон «Поддержим ребенка» в 2021 году собрал более 13 млн рублей

Детский фонд взял шефство над девочкой-бабочкой Ксюшей, от которой отказались родители. Фото: Алтайское отделение РДФ

Подведены итоги краевого благотворительного марафона «Поддержим ребенка». В 2021 году на помощь тяжелобольным детям поступило 13,5 млн рублей. Председатель краевого отделения детского фонда Оксана Овчинникова благодарит всех, кто, несмотря на сложные времена, остается неравнодушным к бедам маленьких жителей края:

- Фонд марафона пополняется как за счет личных пожертвований от коллективов образовательных организаций, медицинских учреждений, учреждений культуры, спорта, администраций районов, городов, края, АКЗС, так и серьезных поступлений от промышленных и торговых предприятий, сельхозпроизводителей и т.д. Крупными благотворителями в прошедшем году стали торговая сеть «Мария-Ра», Бочкаревский пивоваренный завод, группа компаний «ТОНАР», общества «СФК» (Заринск) и «Сибирская генерирующая компания». Благотворительные взносы поступают в течение всего года, но особенно активно с октября по декабрь.

Дети в туберкулезном санатории очень любят, когда к ним приходят в гости сотрудники детского фонда. Фото: Алтайское отделение РДФ

К примеру, в декабре весомый вклад в копилку проекта внесли сотрудники Городской больницы № 8 Барнаула, Агропромышленной компании (Бийск), «Сибирской медиагруппы», Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» - об этом сообщалось на сайте правительства региона.

Есть и целевые программы помощи от конкретных благотворителей по конкретным заболеваниям. К примеру, Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В.И. Мудрика уже не первый год выделяет средства именно на приобретение инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом 1 типа. В 2021-ом помпы получили 13 детей.

В качестве благотворителей выступили и фирмы из других регионов, которых тронули истории алтайских ребятишек. К примеру, московская компания «Пульс» выделила более 1 млн рублей на лечение алтайских детей и планирует продолжить сотрудничество в этом направлении.

- Среди жертвователей много и частных лиц, которые по 100, 200, 500 рублей выкраивают каждый месяц, подключив автоплатеж - на помощь больным деткам, - говорит Овчинникова. - Каждому хочется поклониться лично. Все вместе мы делаем общее дело.

За время существования марафона (с 2009 года) уже около 10 тысяч тяжелобольных детей получили ту или иную помощь. Средства выделяются на такие направления, как муковисцидоз, буллезный эпидермолиз, диабет, сенсоневральная тугоухость, целиакия, церебральный паралич. В 2021 году благодаря регулярной ежемесячной поддержке ряда предпринимателей удалось расширить перечень заболеваний, по которым осуществляются комплексные закупки. Теперь подопечными марафона являются и дети с фенилкетонурией: для 43 таких ребят, проживающих в городах и районах края, в августе 2021 года приобрели годовой запас низкобелкового заменителя муки.

Перед Новым годом еще трое детей получили долгожданную инсулиновую помпу. Фото: Алтайское отделение РДФ

Ежемесячно общественный попечительский совет марафона выделяет средства на оказание адресной помощи по заявлениям родителей детей с различными тяжелыми диагнозами. Деньги идут на покупку оборудования или оплату проезда до федеральных медицинских центров. Большую помощь в приобретении авиабилетов по льготной цене подопечным марафона оказывает авиакомпания S7.

- В 2021 году на помощь детям было потрачено 9594273,38 рублей, – сообщается в официальном отчете общественного попечительского совета. Там же дается полный расклад, на что были потрачены средства. Для примера: только приобретение ингаляционного раствора «Гианеб» и ингаляционного оборудования для 30 детей с муковисцидозом потрачено более 916 тысяч рублей. На приобретение медицинских изделий и перевязочных материалов для двух «детей-бабочек» с диагнозом буллезный эпидермолиз – 1 млн рублей, на приобретение медицинского препарата «Диспорт» и комплекта оборудования «TOMATIS» для лечения детей с ДЦП в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей и Краевом детском психоневрологическом санатории выделено 2,2 млн рублей.

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