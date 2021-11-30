В Барнауле в «щедрый вторник» исполнились четыре заветных детских мечты

Для родителей объявление о помощи благотворителей их детям стало нежданным сюрпризом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

30 ноября почти в 100 странах отмечается День благотворительности – «Щедрый Вторник». В этот день четыре подопечных Алтайского отделения детского фонда получили необходимую долгожданную помощь.

- За месяц до этого праздника мы обратилось к руководителям фармацевтической компании «Пульс» из города Химки с просьбой помочь детям, которым требуется дорогостоящее лечение и оборудование, - рассказывает Оксана Овчинникова, председатель правления Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. - Семьи нуждающихся в поддержке ребятишек не имеют финансовой возможности, страховым полисом также не предусмотрены эти затраты.

Необходимые средства благотворителями были выделены всем четверым ребятишкам в полном объеме. Теперь благодаря финансовой поддержке шестилетняя Арина Гилева уже в январе сможет пройти очередной курс лечения в Институте медицинских технологий в Москве (стоимость курса 57 тыс. 200 руб.). После предыдущих курсов лечения у девочки хорошая динамика и есть серьезные перспективы пойти в следующем году в первый класс не в специализированную, коррекционную, а обычную общеобразовательную школу.

Семья, где растут двойняшки Михаил и Матвей Голдышевы вместе с врачами также возлагают большие надежды на специальное лечение - микротоковую рефлексотерапию. Чтобы улучшить состояние ребят, которые в пять лет уже знают буквы и слоги, но пока не разговаривают, выделена необходимая сумма - 243 000 рублей.

С помощью спонсора удалось помочь еще одной подопечной - Есении Ульбашевой. Для девушки будут приобретены сверхмощных слуховые аппараты стоимостью 210 тысяч рублей. В 2 года, после перенесенной инфекции, Есении был поставлен тяжелый диагноз – двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, пограничная с глухотой. Несмотря на это одаренная девушка восхищает своими талантами, мечтает стать дизайнером, занимается в школе моделей.

Для родителей, приглашенных в Детский фонд, объявление о помощи благотворителей их детям, стало нежданным сюрпризом, мамы не смогли сдержать слез.

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