«Внутри себя я танцую». В Барнауле наградили лауреатов премии «Преодоление»

Одним из лауреатов стал спортсмен-колясочник Егор Лосев. Фото: Вадим Вязанцев

18 ноября в краевом отделении Российского детского фонда вручили премию «Преодоление». Она названа именем заслуженного врача России, невролога Вячеслава Чудимова. В прошлом году этот известный в Барнауле доктор выступил с инициативой взять шефство над подопечными детского фонда, помогать им в преодолении сложных жизненных обстоятельств и выплачивать ежегодную стипендию. Сам Чудимов, увы, ушел из жизни год назад, в первые месяцы пандемии. Но его идею воплотили в жизнь. Попечительский совет премии возглавила сестра Вячеслава Федоровича, известный гематолог Елена Котовщикова. Проект поддержал Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края.

Премия имени Вячеслава Чудимова в крае будет вручаться ежегодно. Фото: Вадим Вязанцев

Первыми лауреатами награды стали спортсмен-колясочник Егор Лосев и его тренер Александр Аксёнов. У Егора тяжелейшая форма церебрального паралича, он практически не может передвигаться, говорить, держать что-то в руках. Также как герои фильма «Внутри себя танцую» Майкл и Рори, прикованные к инвалидной коляске, парень бросает вызов недугу, с наслаждением играя в бочча - непростую игру, напоминающую и шахматы, и боулинг, и керлинг.

- Я благодарна тем, кто разработал эту удивительную сложную игру, она позволяет Егору не чувствовать себя ограниченным, - говорит Ирина, мама Егора, ассистирующая ему на спортивных состязаниях.

Премия имени Вячеслава Чудимова в крае будет вручаться ежегодно. Фото: Вадим Вязанцев

- Это потрясающий спортсмен, первый в крае с такой тяжёлой патологией получил звание «кандидат в мастера спорта», – отметила Оксана Овчинникова, председатель краевого отделения Российского детского фонда.

Очень сложная судьба и у тренера Александра Аксенова. Мастер спорта России по греко-римской борьбе, победитель и призер всероссийских турниров, несколько лет назад тяжело заболел, а после неудачной операции, оказался в инвалидном кресле, ему ампутировали ноги. В прошлом году Александр пришел к «детям ангелам» как тренер по бочча. И ребята сразу потянулись к этому человеку со стержнем. А у Егора Лосева появились настоящие профессиональные результаты. В сентябре на соревнованиях в Ижевске в паре со спортсменом из Москвы он занял 1 место. А буквально в конце октября Егор занял 1 место в первом этапе Кубка России и 2 место в парной дисциплине.

Размер премии «Преодоление», врученной спортсмену и тренеру - по 15 тысяч рублей. Также они получили сувениры в виде сердца, изготовленные алтайскими мастерами. На церемонии было объявлено, что премия имени Вячеслава Чудимова в крае будет вручаться ежегодно.

Премия имени Вячеслава Чудимова в крае будет вручаться ежегодно. Фото: Вадим Вязанцев

- Я хочу сказать слова благодарности детскому фонду, за то учите нас делать добрые дела, - сказал на церемонии Алексей Перфильев. – Я знал Вячеслава Чудимова, учился у него, общался с семьей. Рад, что случилась это премия. Давайте, тормошите нас, мы будем тормошить всех, потому что как-то мало добра в последнее время…

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