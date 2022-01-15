На Алтае «ГАЗель» с пассажирами сбила лошадь

Автомобиль получил заметные повреждения Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Ранним утром 15 января в Республике Алтай автомобиль «ГАЗель» столкнулся с лошадью. В машине находились 13 пассажиров, пишет региональное управление МВД.

Авария произошло в 4:50 утра. Спасателям поступила информация о том, что в районе урочища «Кок-Берю» на Чуйском тракте, в 5 км от села Купчегень автомобиль «ГАЗель» столкнулся с лошадью. В момент аварии в машине находились 13 пассажиров и 1 водитель. Никто из людей не пострадал, но из-за повреждения радиатора, автомобиль не мог ехать

К месту происшествия выехали экстренные службы и глава сельского поселения Купчегень Владимир Мандаев, От районного отдела образования выделил автомобиль и отвезли 9 пассажиров в сельскую гостиницу центра ремесел. Другие люди попутным транспортом продолжили движение в Кош-Агачский район. В 9 часов утра уехали и постояльцы гостиницы.

– Обращаемся с просьбой соблюдать правила дорожного движения на автомобильных дорогах республики, особенно в ночное время. Сложный горный рельеф местности, дорожное полотно в условиях зимы требуют большого внимания, сосредоточенности, неукоснительного соблюдения скоростного режима. Будьте осторожны, особенно в темное время суток, помните о том, что на дорогу в сельской местности в самый неожиданный момент может попасть животное, что может спровоцировать ДТП. Берегите себя и своих близких, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай спасатели помогли жителям Барнаула, машина которых застряла в сугробе недалеко от Голубых озер.

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