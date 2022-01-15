Спасатели помогли туристам выбраться из снежного плена у Голубых озер на Алтае

В сугробе застрял автомобиль барнаульцев Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай спасатели помогли жителям Барнаула, машина которых застряла в сугробе недалеко от Голубых озер. Об этом пишет региональное управление МЧС.

Сообщение о случившемся поступило спасателям вечером 13 января. Выяснилось, что недалеко от Голубых озер Чемальского района Республики Алтай три человека на легковом автомобиле заехали в сугроб и застряли. Жители Барнаула не могли выехать в течение четырех часов и обратились за помощью в МЧС.

Уже через минуту после получения сообщения сотрудники пожарно-спасательной части села Чемал под руководством командира отделения Николая Медведева на автомобиле УАЗ выехали в район, где и обнаружили троих барнаульцев, обратившихся за помощью. Пожарные помогли им выехать из сугроба и сопроводили до села Аскат.

В МЧС напоминают, что следует планировать пешие прогулки и поездки в светлое время суток, особенно в малознакомой или незнакомой местности.

– Для избежания несчастных случаев в период празднования и обрядового купания на праздник Крещения, администрацией Чемальского района выполняется комплекс мероприятий по недопущению подъезда граждан со стороны правого берега реки Катунь, к месту перехода к Голубым озерам по льду, с целью предотвращения провала людей и техники под лед, – отметили ведомстве.

Там добавили, что подъезд к Голубым озерам будет возможен только со стороны левого берега реки Катунь через село Аскат.

– Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону «112», – резюмировали в МЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные в Алтайском крае спасли замерзающую раненую собаку от смерти. Она попала под колеса автомобиля и не могла пошевелиться.

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