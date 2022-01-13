В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли и приютили замерзающую раненую собаку

Теперь у благовещенских пожарных есть преданный охранник и друг Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вчера, 12 января, в Благовещенке пожарные спасли замерзающую раненую собаку от смерти. Она попала под колеса автомобиля и не могла пошевелиться. Страдающее животное заприметила местная жительница Лариса Кондратова и тут же вызвала спасателей.

Совсем скоро сотрудники МЧС уже были на месте происшествия. Они осторожно погрузили собаку в автомобиль и повезли ее в пожарную часть.

Спасение собаки. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Окоченевший пес уже еле дышал. Мы пытались согреть его и поняли, что ему нужен ветеринар. Не теряя времени, я позвонил в ветеринарную клинику и вывал врача в пожарную часть. Когда мы приехали на место, нас уже ждали, животному удалось быстро помочь, - рассказал Сергей Овчаров, сотрудник ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасение собаки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В части ветеринар осмотрел собачку. Врач поставил ей укол с обезбаливающим и оказал первую помощь. Затем питомца повезли для более детального осмотра в ветеринарную клинику, где животному наложили гипс.

Спасение собаки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Врачи дают оптимистический прогноз. Пожарные дали новому питомцу кличку – Искра. Пока она будет жить в пожарной части.

Спасени собаки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Теперь у благовещенских пожарных есть преданный охранник и друг – спасенная собака по кличке Искра! – пишут в пресс-службе МЧС. – Искру надежды на спасение увидели пожарные в глазах спасенной собаки, когда укутывали ее в «боевку», так и нарекли…

Спасение собаки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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