Курившие вейп бийские подростки могли отравиться угарным газом

Изъятые с места происшествия вейпы Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В Бийске продолжают расследование по факту гибели 12-летнего мальчика покурившего вейп и отравления его сестры и ее подруги. Появилась новая версия ЧП.

Напомним, трагедия произошла 10 января. В гости к 17-летней жительнице Бийска пришла ее 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Компания решила покурить вейп, после чего им стало плохо. Девушки писали друзьям о том, что им плохо, кружится голова, но надеялись, что утром станет лучше.

На следующий день молодых людей в бессознательном состоянии обнаружила бабушка, пришедшая навестить внучку. Девушек госпитализировали, а мальчик погиб на месте. Согласно предварительным выводам экспертов, причина смерти – отравление неустановленным веществом.

14 января в СМИ появилась информация, что причиной плохого самочувствия молодых людей могли стать вовсе не пары вейпа, а отравление угарным газом. Якобы ранним утром одна из девушек решила затопить печь в доме, но забыла открыть заслонку и газ пошел в помещение. Однако официально данная информация не подтверждена.

- По состоянию на текущий момент экспертиза еще не готова. Предварительные выводы делать преждевременно, - сообщили «Комсомолке» в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Вместе с тем, версию об отравлении именно угарным газом накануне высказывал и другой источник «КП».

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