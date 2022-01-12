MMA, гребля и турнир по хоккею: какие громкие спортивные события пройдут на Алтае в 2022 году

В 2022 году Алтайский край примет уже второй Кубок чемпионов по гребле Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько лет Алтайский край мелькает на федеральных каналах, не просто как участник, а непосредственно как организатор различных спортивных состязаний, в том числе мирового уровня. Так что планы на ближайшее время – не снижать планку.

Прошлый год в плане соревнований был очень плодотворным: Первенство России по боксу среди спортсменов 17–18 лет, II этап Кубка мира по гребле, ралли «Шелковый путь». И на этом нельзя останавливаться, ведь чем больше событий, тем весомее федеральная поддержка.

Даже именитые гости отмечают, что уровень организации очень высокий. Что уж говорить о гостеприимстве! Претензий к нему вообще нет. После визитов в Сибирь иностранцы слагают настоящие легенды, а некоторые даже не хотят уезжать.

В сравнение, даже если вспомнить Олимпиады – и они далеко не всегда проходят тихо-мирно. В том же Рио-де-Жанейро прямо в день открытия Игр-2016 злоумышленники ограбили «Русский дом». Неизвестные вынесли три компьютера и камеру. Это при том, что помещение находилось под охраной, но она ничего подозрительного не заметила.

К счастью, на Алтае ничего подобного не произошло. Даже наоборот: спортивная инфраструктура очень понравилась представительницам Чили и каноистки после этапа Кубка мира решили не возвращаться на родину, а просто остались в Барнауле, где готовились до отлета на Олимпиаду в Токио.

В этом же году на гребном канале вновь пройдет Кубок чемпионов. Ожидается приезд примерно 50 лучших представителей данного вида спорта со всего мира. Но это сейчас. Планы на перспективу накануне на пресс-конференции обрисовал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- 2026 год – чемпионат мира на марафонских дистанциях, 2024-й – чемпионат мира среди студентов. Наша заявка – это некое формальное подтверждение наших договоренностей. Сейчас – этап их подтверждения. Через какое-то время мы можем говорить о факте. Но для всего этого нам необходимо не терять навыки и проводить на гребном канале спортивные мероприятия. В частности, именно для этого в 2022 году мы проводим Кубок чемпионов. Все сложится, шансы есть. Ведь были же и сомнения по поводу Кубка мира: говорили, что не получится, что нам это не надо, что никто не придет, снег выпадет… Но все же получилось, так что и здесь получится, - говорит министр.

Уже 5 февраля в Барнауле состоится международный турнир лиги OPEN FC по ММА «Битва на Оби». Зрителей приглашают в «Титов Арену» (пр-т Социалистический, 93). Практически в это же время, 6-8 февраля в Белокурихе пройдет этап Кубка России по горнолыжному спорту.

В апреле Барнаул принимает первенство и чемпионат России по кикбоксингу. Турнир также состоятся в «Титов Арене» (Дворец зрелищ и спорта). А вот на осень запланирован второй международный студенческий турнир по хоккею с шайбой.

- В 2019 году мы уже проводили такой турнир. Опыт успешен. Как раз пройдет перед началом хоккейного сезона. Надеюсь, уже сезона в новой лиге (чемпионат ВХЛ. – прим. ред.), - говорит министр спорта.

Кроме того, любители спорта из Алтайского края смогут поболеть за земляком на Олимпиаде в Пекине. Наверняка туда кто-то отправится, хотя первые данные пока неутешительные – лыжница Яна Кирпиченко не попала в состав национальной команды, но еще остается открытым вопрос по конькобежцу Виктору Муштакову и биатлонисту Даниилу Серохвостову. Увы, еще один потенциальный кандидат на сборную – хоккеист Андрей Свечников из команды «Каролина Харрикейнз» не сможет принять участие в Играх - Национальная хоккейная лига в конце декабря официально заявила о запрете на участие в Олимпиаде спортсменов, имеющих контракты с североамериканскими клубами. Это касается всех, никаких «частных порядков», как говорили некоторые СМИ, не будет.

Также есть претенденты на участие в Паралимпийских играх. Но списки еще тоже не утверждены.

На местном же уровне в планах краевая сельская зимняя и летняя Олимпиады, а также Олимпиада городов Алтайского края в Заринске.

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