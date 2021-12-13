Алтайскому биатлонисту Серохвостову посоветовали спать с винтовкой

Даниил Серохвостов в эстафете бежал на втором этапе (фото: Союз биатлонистов России)

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, оценивая выступление нашего квартета в эстафете на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, посоветовал алтайскому спортсмену Даниилу Серохвостову спать с винтовкой. Об этом специалист сказал в интервью РИА «Новости».

В воскресенье, 12 декабря, в Австрии состоялась мужская эстафета. Тренерский штаб рассматривал несколько вариантов, кто войдет в ее состав, но в итоге решили не экспериментировать и остановились на следующих фамилиях: Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно в таком порядке ребята выходили на старт. Конечно, и в этот раз не обошлось без недочетов и в основном это касалось стрельбы.

Наш Серохвостов перехватил эстафетную «палочку» от Томшина на 13-й позиции. На тот момент отставание от Германии составляло 45 секунд. Так как впереди по большому счету было еще три этапа, особо переживать не было причин.

Даниил был хорош на лыжне, старался сдерживать эмоции на стрельбе, правда, все же на стойке дважды промахнулся, но потом все же отыграл несколько позиций и третий этап Логинов начал уже седьмым.

Концовка выдалась нервной: по сути, россиянин Эдуард Латышев соревновался с немцем Филиппом Навратом. Сначала на последней стойке, куда они пришли одновременно, промазал представитель Германии, а затем и наш биатлонист. И все же соперник убежал первым. Но даже несмотря на это, на одном из подъемов Латышев обошел немца и вырвался на третье место, с которым и финишировал. Причем пьедестал почета в Хохфильцене оказался ровно таким же, как и на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде:

1. Норвегия - 1:14:34.8 (0+5)

2. Франция +21.2 (0+8)

3. Россия +47.3 (1+9)

- Нам интересен его быстрый ход. Сегодня он подтвердил наше мнение. У Дани хорошие шансы утвердиться на этом месте. Будем говорить с ним. Уже обсуждали его неудачную стойку, было довольно жестко. Он молодой спортсмен, еще многое можно поправить, - говорит в интервью Юрий Каминский. - У него есть ошибки в технике, которые он конкретно должен исправлять. А потом уже можно думать о психологии. С психологией у него все более или менее. Да, у него бывают какие-то срывы, но в целом все нормально. Он уже побегал на хорошем юниорском уровне. Главное, чтобы мы сами их не накачивали излишне, а дальше они уже будут работать так, как могут. На сегодняшний момент я говорю Серохвостову, что он должен спать с винтовкой, чтобы стрельба была хорошей. А она у него может быть хорошей.

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