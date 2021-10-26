Четыре алтайских спортсмена могут поехать на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин

Виктор Муштаков - один из претендентов на участие в Олимпиаде-2022 Фото: Анна СЕМИНА

Олимпийский комитет России опубликовал расширенный список претендентов на участие в XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В него вошли представители Алтайского края.

На текущий момент предпосылок к отмене зимних Олимпийских игр нет. Неделю назад в греческой Древней Олимпии зажгли священный огонь. Сама торжественная церемония ввиду ковидных ограничений прошла без зрителей, да и путешествие факела тоже было сильно сокращено: специальным чартерным рейсом из международного аэропорта Афин его доставили прямиком в Пекин.

К тому же оргкомитет дал «добро» на участие в Играх спортсменов, привитых российскими вакцинами. Об этом ранее сообщил ТАСС, со ссылкой на источник в организации.

- Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы, – сообщили в оргкомитете.

При этом согласно имеющейся информации, невакцинированные участники по прилету в Китай должны будут пройти трехнедельный карантин.

Возвращаясь к списку участников. Накануне Олимпийский комитет России назвал расширенный состав сборной. В него вошли три алтайских спортсмена: лыжница Яна Кирпиченко, биатлонист Даниил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков. Еще один уроженец нашего региона, кто имеет шансы отправиться в Китай – хоккеист Андрей Свечников. Он также вошел в расширенный состав, но у игровиков иная форма отбора – окончательный состав будет назван непосредственно перед вылетом в Пекин.

Объективно говоря, больше всего шансов попасть на Олимпиаду у лыжницы Кирпиченко, конькобежца Муштакова и хоккеиста Свечникова. У них за плечами уже есть либо положительный опыт на взрослых международных соревнованиях, либо клубные успехи. А вот Серохвостову пока особо нечем похвастаться. Он еще ни разу не выступал на этапах Кубка мира. Так что конкурировать с более опытными коллегами будет очень сложно.

Свечников на текущий момент в чемпионате НХЛ забросил за «Каролину» четыре шайбы в трех матчах. При этом он стал пятым россиянином, достигнувшим рубеж в 60 шайб (всего 61) в Лиге до своего 22-летия, а так как день рождения у Андрея только 26 марта, он вполне может побить рекорд, к примеру, того же Евгения Малкина (80) или даже Александра Овечкина (98).

Для Яны Кирпиченко прошлый сезон был удачным. Теперь она постоянный член сборной России, так что особых вопросов не должно возникнуть. Виктор Муштаков уже начал выступать. В начале октября он дважды стал лучшим на Кубке Коломенского кремля, правда, как член национальной сборной Виктор был вне зачета, но тем не менее. Зато по итогам Кубка России у него два «золота»: на 500 метров и на 1000 метров.

Напомним, Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным подсчетам в ней примут участие свыше трех тысяч спортсменов из 95 стран. В рамках соревнований разыграют 109 комплектов наград. Российские спортсмены также как и летники будут выступать под флагом Олимпийского комитета России.

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