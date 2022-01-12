«Экспертизы шокирующие»: дело о смерти девочки в алтайской больнице близится к финалу

В январе будет четвертое заседание по делу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вскоре будет вынесен судебный вердикт по делу о смерти годовалой девочки в больнице Советского района. Год назад, 11 января, малышке ставили подключичный катетер, но процедура прошла не по плану, в результате чего ребенок умер.

- Заседания еще идут, но они закрытые, я не могу пока ничего раскрывать. Надеемся, что в феврале закончим. В январе будет четвертое заседание по делу, как только все закончится – я сразу сообщу. Пока лишь могу сказать, что экспертизы шокирующие, - отметила мама погибшей девочки Регина Голошубова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды-Барнаул».

Кстати, Регине до сих пор пишут неравнодушные люди и высказывают слова поддержки.

Напомним, в январе прошлого года семья из Якутии приехала на каникулы к родственникам в село Красный Яр Советского района. Ребенок опрокинула на себя полстакана кипятка, и её повезли в больницу. Врачи решили поставить капельницу с помощью подключичного катетера, однако во время процедуры возникли проблемы, и ребенок скончался.

Следком по факту смерти малышки возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку провел и Минздрав Алтайского края: замминистра побывал в больнице и выслушал жалобы местных жителей по поводу здравоохранения в районе. Так, сельчане жаловались на долгий приезд медиков «скорой помощи», грубость персонала и отсутствие у фельдшеров необходимых лекарств и оборудования.

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