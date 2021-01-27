«У меня нет слов». В Советской ЦРБ, где умерла годовалая девочка, провели проверку

Местные сельчане недовольны долгим приездом «скорой помощи» и грубым отношением некоторых медиков больницы.

В Алтайском крае продолжают расследовать уголовное дело по факту смерти годовалой Вари Голошубовой в больнице Советского района. Как рассказала ее мама Регина, сейчас процесс ведет следователь по особо важным делам.

Тем временем в Советской ЦРБ с проверкой побывал заместитель министра здравоохранения региона Владимир Лещенко. Как сообщают в пресс-службе краевого Минздрава, чиновник выслушал жалобы местных жителей на работу системы здравоохранения в районе. Сельчане недовольны долгим приездом «скорой помощи», грубым отношением некоторых медиков больницы и отсутствием у фельдшеров необходимого оборудования и лекарств.

– В стационаре специалисты Минздрава пообщались с пациентами, которые в целом оказались довольны медицинским обслуживанием, с коллективом. В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов, – отметили в пресс-службе Минздрава.

Маму умершей девочки Регину Голошубову такая проверка совсем не удовлетворила.

– У меня просто нет слов. В Советской ЦРБ это уже не первый случай, когда халатность, ошибки и непрофессионализм врачей привели к смерти, и до сих пор все хорошо?! – пишет девушка на своей странице в Instagram.

В беседе с «КП» Регина рассказала, что она до сих пор не получила от Минздрава ответ ее письмо с просьбой отстранить от врачей от занимаемых должностей на время расследования уголовного дела. Девушка создала петицию с требованием наказать врачей. Ее подписали уже почти 500 человек. Напомним, ранее в крае появилась противоположная петиция, где просят запретить массовую травлю врачей Советской ЦРБ. Хоть этот документ опубликовали на неделю раньше, он собрал меньше 200 подписей.

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