На Алтае хирурги впервые эндоскопически удалили раковую опухоль поджелудочной железы

Раньше такие операции делали только открытым способом Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае хирурги впервые провели эндоскопическую операцию по удалению злокачественной опухоли поджелудочной железы. Медики сделали один пятисантиметровый разрез и использовали новую видеосистему с 3D визуализацией, сообщает региональный Минздрав. Оперировали пациента специалисты Краевой клинической больницы: заведующий хирургическим отделением Игорь Аргучинский, хирурги Александр Казаков и Алена Сергиенко.

Врачи сделали небольшой пятисантиметровый разрез и частично удалили не только поджелудочную железу, но и связанные с ней фрагменты желудка и 12-перстной кишки, а также регионарные лимфоузлы, куда тоже могли распространиться метастазы. Операция продлилась целых 10 часов, но уже на вторые сутки пациента перевели из реанимации в палату, он сразу начал ходить.

Отметим, что раньше такие операции делали только открытым способом, таких вмешательств за 21 год Игорь Аргучинский выполнил более 150. Благодаря огромному опыту оперирования открытым способом и новой видеосистеме с 3D визуализацией теперь в Краевой клинической больнице в подобных случаях будут использовать эндоскопический способ, более щадящий.

- Операция, которая проводится для лечения рака поджелудочной железы в любых вариантах и условиях выполнения уже многие годы остается объективно одним из самых технически сложных оперативных вмешательств. Можно сказать, что это вершина хирургического мастерства. В большинстве случаев выполняется из широкого разреза брюшной стенки (30-40 см). С развитием эндоскопической хирургии стало возможным выполнение этих операций без разреза, поясняет пресс-служба Минздрава.

Также медики рассказывают, что операбельность рака поджелудочной железы в мире составляет менее 10%. Чаще всего опухоли не оперируют, потому что они были слишком поздно обнаружены. Многие симптомы долгое время могут не проявляться и во время ультразвуковой диагностики. Врачи советуют обращать внимание даже на незначительное ухудшение состояния здоровья, в том числе на внезапную тошноту, необъяснимую потерю веса.

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