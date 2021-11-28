Алтайские медики спасли женщину после кесарева и с 75% поражения легких

Ольга Довиденко с мужем и долгожданной дочкой Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае медики спасли беременную пациентку с коронавирусом и поражением легких, а также выходили ее новорожденную дочь. Обо всем рассказали в региональном минздраве.

- Я живу в Алтайском районе, в 80 километрах от райцентра, в красивом отдаленном селе Тоурак в предгорьях Алтая, а потому искренне полагала: вряд ли коронавирусная инфекция дойдет до нашего населенного пункта, - рассказывает недавняя пациентка сразу трех барнаульских клиник Ольга Довиденко.

Но в один совершенно не прекрасный день, COVID все же постучал в дверь ее семьи. На тот момент Ольга находилась на 35-й неделе беременности. Сначала у нее поднялась температура, потом появился кашель и одышка. Тест подтвердил – это коронавирус. На «скорой» женщину доставили в Городскую больницу Барнаула №11, ведь именно здесь принимают будущих мам с инфекцией. Там провели компьютерную томографию и с 65% поражения легких и сатурацией 85% незамедлительно перевели в горбольницу №5.

- Я была определена в отделении реанимации: требовалась кислородная поддержка, были назначены разрешенные в моем положении медикаменты, - продолжает Ольга.

Каждый день в госпиталь приезжали врачи из «ДАРа», следили за ее состоянием и состоянием малыша. На четвертый день Довиденко почувствовала, что ребенок перестал шевелиться. Обследования показали, что у него началась тахикардия, так как мама страдала от гипоксии. Назначили экстренное кесарево. 9 ноября на свет появилась девочка, которую назвали Любовь. Ее сразу же перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей в «ДАРе».

- Тем временем мое состояние ухудшилось, компьютерная томография показала уже 75% поражения легких. Мне казалось: даже сквозь СИЗы и защитные экраны я читала в глазах медиков горечь – настолько сложной я была пациенткой! Тем не менее я была в сознании и видела, как на соседних кроватях страдают и уходят из жизни люди. В тот момент мне хотелось жить, как не хотелось никогда прежде! – признается Ольга.

Тем более, что дома ее ждали еще трое сыновей, а в другой клинике дочка, которую она, по сути, даже не видела.

Спустя несколько дней положительная динамика все же наметилась и Ольга уверена, что во многом это все-таки заслуга врачей. Из реанимации ее перевели в обычную палату, а еще через некоторое время – в «ДАР», где она наконец-то воссоединилась с новорожденной дочкой.

- Спасибо всем, кто заботился о моей долгожданной девочке! Только истинная любовь, сострадание и забота друг о друге спасут мир в это непростое время, - говорит молодая мама.

По словам Ольги, так как она была беременна, она не прививалась, но после того, что ей пришлось пережить, она изменила свое мнение.

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