Всего два прокола: алтайские врачи решили проблему недержания у юной пациентки

Операция увенчалась успехом. ФОТО: Минздрав, предоставлены Евгением Налимовым

Алтайские врачи провели малоинвазивную операцию через проколы, которая полностью изменила жизнь юной пациентки, сообщает Минздрав. У школьницы была патология - удвоение правой почки с атипичным расположением устья мочеточника, что приводило к недержанию мочи. Как рассказывает мама девочки, они обращались в разные медицинских учреждения – доктора выписывали огромное количество лекарств, курсы физиотерапии. Однако никаких результатов это не приносило. При этом патология создавала серьезные психологические проблемы для ребенка.

- Дочь не могла носить яркие брюки, облегающую одежду, заниматься спортом, - делиться мама пациентки.

Доктора Центра охраны материнства и детства в Барнауле провели полное обследование ребенка и приняли решение проводить операцию через небольшие проколы в передней брюшной стенке. Оперировали девочку заведующий уроандрологическим отделением и детства Александр Киптилов и детский хирург Константин Тен. Консультировал врачей заслуженный врач РФ Юрий Тен.

- Операция увенчалась успехом. Спустя месяцы после ее проведения можно говорить, что ребенок полностью здоров, - рассказывает Юрий Тен, заместитель главного врача по хирургии.

По слова медиков, успех оперативного вмешательства, в первую очередь, был связан с правильно поставленным диагнозом. Доктора уверены, что жизнь девочки без операции была бы проблематична.

Напомним, детское уроандрологическое отделение в АККЦОМД открыли в 2019 году. В нем получают помощь дети со всего Алтайского края с заболеваниями мочеполовой системы. За 2020 год помощь в медучреждение, начиная от исследований, заканчивая хирургическими вмешательствами, получили 722 пациента.

- Нужно быть очень внимательными к проблемам урологического характера с самого раннего возраста у детей, наблюдаться у профильных специалистов во избежание дальнейшего развития осложнений и ухудшения клиники пациента, - напоминает Александр Киптилов, заведующий уроандрологическим отделением.

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