Жительница Алтая отсудила за поврежденный телевизор сумму в четыре раза больше его цены

Суд вынес решение в пользу потребителя Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай женщина отсудила за поврежденный при упаковке телевизор 46,5 тыс. рублей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона.

В феврале женщина купила телевизор в одном из магазинов Горно-Алтайска. За товар она заплатила 12 490 рублей. Телевизор стоял на витрине: для упаковки сотрудник магазина снял его оттуда и положил в заводскую упаковку, а затем передал покупку женщине.

Дома покупательницу ждал неприятный сюрприз: открыв упаковку, она заметила, что на телевизоре нет защитных накладок. Включив его, женщина заметила еще одну проблему – на части экрана вместо изображения было лишь черное пятно.

– Данный дефект в телевизоре образовался по вине сотрудника магазина, который упаковал телевизор ненадлежащим образом, что является нарушением правил обращения с изделием, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства помогли подготовить письменную претензию о возврате уплаченной суммы за поврежденный телевизор. Продавец своей вины в поломке телевизора не признал и отказался возвращать деньги. В итоге пришлось составить исковое заявление.

Суд вынес решение в пользу потребителя на общую сумму 46,5 тыс. рублей. Из них 12 490 - за сам телевизор и такая же сумма неустойки, 5 тыс. рублей – компенсация морального вреда. Кроме того, пришлось заплатить за судебные расходы в размере 1550 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя почти 15 тыс. рублей. Также с ответчика взыскали государственную пошлину 1249 рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

– Уважаемые потребители, изучайте и смело защищайте свои права. Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай готовы оказать вам помощь в защите нарушенных потребительских прав. Звоните нам в будни с 9 до 18 часов по телефону: (38822)64241. В пятницу рабочий день сокращен до 16:45, – резюмировали в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Барнауле женщина через суд добилась компенсации морального вреда, который она получила из-за профессионального заболевания. Его причиной послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов.

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