Алтайский министр ответил на претензии к медикам после травмирования ребенка на горке

Жизни мальчика ничего не угрожает Фото: Олег УКЛАДОВ

Юному бийчанину, который сломал ногу, катаясь на горке, оказали всю необходимую помощь. Об этом во время пресс-конференции 10 января заявил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Ранее мы писали, что 3 января в Бийске ребенок сломал ногу, скатившись с горки. По словам очевидцев, мальчик кричал и корчился от боли, его нога распухла. Через некоторое время на место ЧП прибыли медики. Местные жители утверждали, что якобы скорую пришлось ждать 40 минут, а фельдшеры отказались нести пострадавшего к машине. В региональном минздраве опровергли эту информацию.

По данным ведомства, вызов о травме поступил в 16:11 в единую диспетчерскую службу скорой помощи. В 16:27 бригада была на месте - это зафиксировано системой ГЛОНАС. Из-за крутого спуска ребенка транспортировали на жестких носилках к автомобилю скорой помощи, где оказали первую помощь.

Министр отметил, что в основном на скорых работают женщины, которые часто самостоятельно выносят людей на носилках. Когда требуется помощь, то обращаются к коллегам из МЧС.

– В данном случае требовалось спецснаряжение для безопасной транспортировки до машины скорой помощи. Действия медицинского персонала были адекватны, ребенку была оказана необходимая помощь, – прокомментировал Дмитрий Попов.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, мы писали о том, как жители региона пережили новогодние праздники. В регионе зафиксировали увеличение числа обращений в поликлиники в сравнении прошлыми длинными выходными. Прирост составил около 20%. С 31 декабря по 9 января было более 68 тысяч обращений. Люди приходили с признаками ОРВИ, коронавируса и другими симптомами. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Алтая рассказал о вакцинации детей от ковида

Уже купили необходимое холодильное оборудование (подробнее)