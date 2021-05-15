В Барнауле родители школьников жалуются на опасного ученика

Школьник уже несколько лет держит класс в страхе (Фото иллюстрационное) Фото: Анна СЕМИНА

Родители учащихся шестого класса барнаульской школы №114 просят о помощи. По их словам, в классе вместе с их детьми занимается опасный мальчик. О своей проблеме они рассказали через сообщество «Инцидент Барнаул».

- Мы не знаем куда еще писать, обращались уже везде. Два года мы пытаемся обезопасить наших детей. Но сегодня произошел вопиющий случай и мы решили просить помощи у СМИ, - пишет участница сообщества Анна.

По словам женщины, один из одноклассников ее ребенка пришел на занятия с ножом и угрожал двум мальчикам – он намеревался кидать его в них, как в цель. Заметив оружие в портфеле, ученики рассказали об этом учителю. Он пытался его отобрать, но в итоге школьник сбежал с уроков.

- Дети боятся идти в школу, мы, родители боимся за жизнь детей. Ранее этот подросток проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. За два года было написано много жалоб. Его переводят из класса в класс и мер особых школа не может предпринять, - продолжает она.

Родители искренне надеются, что после огласки проблемы последует реакция чиновников или полиции.