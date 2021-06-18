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Общество18 июня 2021 4:00

«Рисую, встречаюсь с девушкой, работаю барменом»: алтайский Маугли учил отшельницу жизни среди людей

Оджан Наумкин выступил на программе «Пусть говорят»
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Парень рассказал, как он сейчас живет

Парень рассказал, как он сейчас живет

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Оджан Наумкин, известный как Алтайский Маугли, выступил на ток-шоу Первого канала «Пусть говорят». Парень рассказал, как он сейчас живет, а также поделился своим опытом с женщиной, которую собственная мать держала взаперти 26 лет.

Истории Надежды Бушуевой и Оджана Наумкина схожи – оба прошли большой путь отшельничества. Правда, потом наш парень сам вышел к людям, а Надежда продолжала их сторониться до последнего. Выяснилось, что Надя окончила восемь классов школы. Еще тогда, в детстве, мать-одиночка воспитывала её крайне строго: ни с друзьями погулять, ни на танцы сходить. А после восьмого класса мать и вовсе забрала у дочери документы и заперла в доме. Так она якобы опекала ребенка от ужасов внешнего мира.

Так прошло 26 лет заточения Надежды. Летом 2020 года соседи, которые были в курсе ситуации, решили поднять шумиху, опасаясь за жизнь пленницы собственной матери. Когда её нашли, то ужаснулись: огромные колтуны в волосах, полная антисанитария. Кроме того, женщина до ужаса боялась людей.

Вскоре после огласки мать Надежды госпитализировали, и женщина осталась жить одна. Единственное её окружение – кошки и крысы, еда – кошачий корм. На помощь пришли медики, чиновники и волонтеры.

Одним из добровольцев, пришедших на помощь Надежде, стала волонтер Елена Муравьева. Вместе с мужем она регулярно навещает Надю, привозит еду, да и в целом, смотрит, как она живет. По словам Елены, сейчас Надежда понемногу адаптируется к нормальной жизни: перестала сторониться людей и даже устроилась на работу садоводом в церковь.

Главной темой телепередачи как раз и стало обсуждение вопроса «Как помочь женщине забыть пережитый страх и влиться в общество?». Поделиться своим опытом с Надеждой решил алтайский Маугли Оджан Наумкин.

- Я тоже прошел этот путь: жизнь в горах и достаточно сложный переезд в город, но по собственной воле. Нужно дикое стремление быть не хуже других, но у Надежды я его, к сожалению, не наблюдаю. Нужно срочно учиться речевой коммуникации, перестать комплексовать и просто общаться с людьми. Без этого не будет ни работы хорошей, ни других возможностей, - отметил алтайский Маугли.

К слову, Оджан Наумкин 20 лет прожил с родителями в тайге недалеко от Белокурихи. Его мать и отец - отшельники-эзотерики. Впоследствии парень сам вышел из леса. Оказалось, что он вырос в землянке, не учился в школе и не получал паспорт. По словам самого парня, первые полгода после того, как он переехал в Москву, приходилось сталкиваться со сложностями адаптации, однако потом он прошел курсы бармена и трудоустроился. С этого момента жизнь стала проще.

- Я мечтал, чтобы у меня была отдельная комната, чтобы я мог заниматься чем-то своим и мне никто не мешал. Теперь я в своей комнате рисую картины. Очень здорово, что есть ванна и не нужно нести воду с речки и греть её на дровах, можно просто открыть кран и пользоваться благами цивилизации. И дрова не нужно пилить, чтобы приготовить себе еду, - отметил юноша.

По словам Оджана, если бы он не решился на переезд в большой город, то ему пришлось бы еще очень долго обустраивать быт в лесу. Сейчас он работает в кафе официантом, а на досуге продает свои картины. Кстати, недавно у парня появилась девушка – тоже официант, но в другом кафе.

- Когда мы начали общаться, выяснилось, что он тоже любит рисовать, как и я. Нам нравятся похожие фильмы и музыка, - рассказала девушка алтайского Маугли Валерия.

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