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Общество17 июня 2021 9:00

И вновь продолжается бой. На Алтае могут снова ввести ковид-ограничения

В госпиталях развертываются дополнительные койки
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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Для появления иммунной прослойки привиться на Алтае должны 25 процентов от всего населения региона.

Для появления иммунной прослойки привиться на Алтае должны 25 процентов от всего населения региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер, - об этом 17 июня сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

По словам главного внештатного эпидемиолога Ирины Переладовой, на Алтае, как и в других регионах, снова отмечается рост заболевших ковидом.

- Я думаю, что это начало третьей волны, - говорит Жанна Бубнова, главный врач Первомайской районной больницы. - Еще недавно ситуация была относительно благоприятной –до пяти новых пациентов в день, а сегодня вновь поступивших с ковидом уже 20 за последние сутки, среди них - пять детей.

Кстати, Жанна Бубнова - ярый защитник вакцинации и считает, что это эффективная мера.

- Я работала в самый пик осенью в ковидном госпитале, люди умирали на глазах, это был ад, и единственная мысль тогда была: «Где вакцина?». Ведь с давних пор это главный способ борьбы с инфекцией, - рассказывает Жанна Владимировна.

Врача неприятно удивляет позиция антипрививочников.

- Я бы их всех отправила волонтерами в госпиталь, - говорит Бубнова. - Почему эти люди слухам верят больше, чем научному сообществу. Столько людей разрабатывали вакцину, старались. Я так считаю - если не хочешь прививаться, то изолируйся, а не будь источником инфекций. В данном случае, думаю, нужно принимать жесткие меры, примерно такие же, как при туберкулезе.

Сегодня в ковидных госпиталях развертываются дополнительные койки.

- Главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости – соблюдение санитарных правил и вакцинация, - подчеркнул Дмитрий Негреев. - Во всех городах и районах края развернуты пункты вакцинации, имеются также мобильные пункты.

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