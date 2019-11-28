Алтайский Маугли: родители до сих пор живут в лесу

Прославившийся несколько лет назад на всю Россию и получивший прозвище "алтайский Маугли" Оджан Наумкин, рассказал, что его родители до сих пор живут в лесу.

Молодой человек стал участником очередного эфира передачи «Прямой эфир» на Первом канале. Темой выпуска стала история о том, что в Подмосковье, в лесу была найдена женщина. Отшельницу прозвали второй Агафьей Лыковой. По некоторым данным ранее Марина – так называет себя незнакомка - была то ли певицей, то ли актрисой. Теперь же она живет в землянке и ухаживает за 13-ю бездомными собаками. За 25 лет она настолько одичала, что теперь животных считает своей семьей, а людей боится и к себе не подпускает.

ДНК-тест для отшельницы из подмосковного леса. Пусть говорят. Выпуск от 26.11.2019.В подмосковном лесу обнаружена отшельница.

Подобная ситуация была и у Оджана. Его родители в начале 90-х бросили все и ушли в лес. Там же на свет появился их сын. В школу не ходил, учился «на дому». В цивилизации был редко. В 2013 году в семье произошел разлад. Взрослые, по всей видимости, решили проучить подростка, отправили в город по делам, а сами написали записку, что уходят от него. Парень начал волноваться за них и обратился в полицию. Тогда-то и стало известно о странной семье отшельников.

- 21 год я прожил в горах Алтая. Рисовал картины и по сей день продолжаю этим заниматься, - рассказывает Оджан Наумкин ведущему передачи Дмитрию Борисову.

Кстати, на эфир он также приехал со своим произведением и преподнес его ведущему. На картине изображен алтайский пейзаж.

Работа Оджана Наумкина

По словам Оджана, у него сложилось такое мнение, что помочь героине передачи еще можно, тем более что близкие и многие окружающие готовы это сделать. Стоит только протянуть им руку. А вот с его родителями уже бесполезно спорить – они выбрали свой жизненный путь и переубедить их не представляется возможным.

- Моих родителей очень сложно уговорить выехать в город, но я смог вырваться из гор и переехать. Уже четыре года я живу в Москве. Марине (героине эфира. – прим.ред.) я бы посоветовал если, например, не возвращаться в Армению (она оттуда родом. – прим.ред.), потому что с родственниками могут быть сложные отношения, то хотя бы переехать в московскую квартиру. Тем более, что есть, кому помочь. Все-таки у человека уже возраст… - предположил Наумкин.

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