Жители Алтая случайно наткнулись на детенышей краснокнижных манулов

Малышам, которых заметили в Республике Алтай, около месяца Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В Кош-Агачском районе Республики Алтай в приграничной с Монголией территории местные жители случайно наткнулись на логово редких манулов. Они сняли на видео пять пушистых котят, которые находились в каменной расщелине и ждали свою мать, которая скорее всего ушла на охоту, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Уникальные кадры

Встретить манулов в дикой природе – большая удача, ведь это один из самых скрытных кошачьих России. Специалисты отметили, что малышам, которых заметили в Республике Алтай, около месяца. Пока мать кормит их молоком, но совсем скоро начнет приносить более существенную добычу – пищух, маленьких зверьков из отряда зайцеобразных.

На кадрах из Кош-Агачского района видно, что четыре пушистых котенка совсем малыши. Они еще не очень уверенно стоят на лапах и прячутся в маленькой расщелине в скале. Почувствовав угрозу, манулы решили быстро спрятаться от глаз людей.

Редкий вид

Точная численность манула в России в наши дни неизвестна, последний подсчет проводили в далеком в 2009 году. Эксперты подчеркивают, что краснокнижным животным угрожают браконьеры, природные пожары и другие опасности.

– Манул может селиться в норах сурков, где попадает в капканы, расставленные на грызунов местными жителями, манул страдает от степных пожаров, которые участились в условиях изменения климата, бродячие собаки и собаки скотоводов приносят урон популяциям манулов, животные могут отравиться, поедая грызунов, отравленных ради борьбы с вредителями полей, – отметили в WWF России.

Специалисты планируют начать работу по сохранению этого вида в России.

Справка

Манул – это одна из наименее изученных диких кошек планеты, которая занесена в Красные книги России. В целом общая численность в стране к началу XXI века оценивалась в 3000-3650 особей. В выводке манула может быть до десяти котят.

Напомним, ранее мы сообщали, что yа Алтае в объектив фотоловушки попал другой редкий зверь – самец снежного барса по имени Хан. Он прошел больше ста километров и засветился в западной части Южно-Чуйского хребта. К охране снежного барса привлекают местных жителей. С 2015 года сельчане становятся добровольными помощниками. Они устанавливают фотоловушки, регистрируют нарушения и получают вознаграждение. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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