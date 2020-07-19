Обитатели высокогорий: фотоловушки сняли барса, манула, росомаху и других зверей из Алтайского заповедника

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника опубликовали новые снимки с фотоловушек на Шапшальском хребте – самой высокогорной части этой природной территории.

В кадр попали разные животные: манул, горные козлы, росомаха, лисица и другие. Яркими фотографиями по завершению полевых работ в этой части заповедника поделился старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Самым неожиданным фактом оказалась фиксация фотоловушкой прохода барсука по высокому гребню, на высоте 3 200 метров над уровнем моря.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

– Встретить этого зверя на такой высоте – большая редкость, – признается ученый.

Кроме того, дикий краснокнижный кот манул дважды прошел мимо камеры фотоловушки – позировал ночью и днем.

А снежный барс в этом году (13 мая 2020 года) прошел мимо камеры в сильную непогоду. Фоторегстратор сфотографировал ирбиса сквозь снежную пелену. В запечатленных снимках по общему характеру силуэта хорошо распознается «неуловимый дух гор».

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

– Фотоловушки стоят в этих точках с 2017-го года и каждый год камеры регистрируют единичные проходы барса по территории Алтайского заповедника, – отметил Сергей Спицын.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Также ученые получили ценные кадры уларов, сибирских горных козлов, лисицы, росомахи, волка и медведя.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Все полученные фотографии обработают и проанализируют сотрудники отдела науки Алтайского заповедника. Специалисты представят результаты своего труда в Летописи природы – основном научном отчете заповедника.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Справка

Алтайский государственный природный заповедник образован в 1932 году и является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Основная цель создания – сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Это особо охраняемая природная территория с площадью 871206 га, включающая часть акватории Телецкого озера. По количеству видов сосудистых растений Алтайский заповедник занимает 2 место в России среди всех заповедников и находится в 5-ке заповедников по видовому разнообразию (количеству видов живых организмов).

Кадры с фоторегистраторов, установленных на территории Алтайского заповедника Сергеем Спицыным.

Алтайский заповедник и Телецкое озеро являются объектами Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО в номинации «Алтай - Золотые горы» (с 1998 года). 26 мая 2009 года Алтайскому заповеднику присвоен биосферный статус.

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