Побывала на водопадах, но испугалась лошадей: как хорек Буся провела оплаченный хозяином отпуск на Алтае

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Хорек из Томска, которому хозяин подарил путевку на Алтай, уже вернулась из отпуска. Как рассказал «Комсомолке» организатор тура Андрей Шишков, почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить. Подробнее – в нашем материале.

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Отдых прошёл отлично. Буся вела себя спокойно, лезла всем на ручки. Туристы узнавали её на улице, нянчились с удовольствием, фотографировались, - рассказывает Андрей.

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

За четыре дня отдыха на Алтае Буся посетила четыре водопада, прокатилась на катере по Телецкому озеру, на канатной дороге, а также прогулялась по вершинам гор и вдоль озера. Правда, конную прогулку пришлось отменить.

- Буся испугалась лошадей и прогулки не получилась, - добавил личный гид хорька.

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ранее владелец Буси Вячеслав рассказал, что отправить хорька в отпуск пришлось из-за месячной командировки. Отправлять зверька в гостиницу не хотелось, так и пришла идея отправить Бусю на Алтай.

Сейчас Андрей и Буся уже вернулись в Томск. Всю дорогу малышка проспала, видимо, активный отдых на природе её утомил. Пока хозяин хорька в командировке, Буся будет жить со своим гидом. Но они уже успели сдружиться, поэтому хорек не заскучает.

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Напомним, путешествие для хорька обошлось томичу в 30 тысяч рублей. Стоимость путевки высчитывали по двойному тарифу. Организатор тура рассказал, что в будущем в агентстве могут разработать специальные программы для отдыха животных. Так, в отпуск можно будет отправить небольших собак, кошек, кроликов или обезьянок.

Почти все планируемые развлечения для Буси удалось выполнить Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбалка и катание на лошадях: житель Томска подарил своему хорьку путешествие на Алтай

Зверек отдохнет в горах уже в июне (подробнее)

Хорек Буся, которой подарили путевку на Алтай, отправляется в путешествие

Зверек вместе с гидом выехал на микроавтобусе из Томска (подробнее)