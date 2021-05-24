Рыбалка и катание на лошадях: томич подарил своему хорьку путешествие на Алтай

Хорьковое удовольствие обойдется хозяину зверька в 30 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Владельцы домашних животных знают, как порой тяжело уделять достаточно времени питомцу после тяжелого рабочего дня. Чтобы пушистикам было не скучно (и мебель осталась целой), им покупают игрушки, а вот бизнесмен из Томска не поскупился и решил подарить любимице … путевку на Алтай!

О необычном заказе рассказал организатор тура Андрей Шишков на своей странице в инстаграме. По его словам, у хозяина бело-серой красавицы по имени Буся очень мало времени: пока бизнесмен зарабатывает деньги, малышка скучает одна дома. По всей видимости, владелец Буси сжалился над одиноким грызуном и решил немного развлечь свою «дочь».

- Вячеслав раньше ездил с нами в туры и решил на этот раз отправить своего зверька. Программа для хорька будет такая же, как и для человека. Из Томска поедем на микроавтобусе, Буся будет находиться в специальной клетке, прогулки – только на паводке, - рассказал Андрей «Комсомолке».

За четыре дня тура Буся познает всю роскошь отдыха – отдельный домик для проживания, личный гид, экскурсии к семи водопадам, рыбалка и трапеза из улова, катание на лошадях и даже сплав по реке Бия! Правда, неизвестно, найдут ли жилет и каску под размер Буси, с поиском маленького весла тоже могут быть проблемы. Все это хорьковое удовольствие обойдется хозяину зверька в 30 тысяч рублей – стоимость тура рассчитывали по двойному тарифу. При этом гид будет не только водить Бусю по знаковым местам Алтая, но и кормить, ухаживать за ней. Эх, чем не жизнь!

- Подобных заказов у нас еще не было, но в будущем мы планируем создать туры для питомцев. Брать будем более компактных животных – кошечек, собачек, кроликов, небольших обезьян. Можно было бы и енотов сопровождать, но они сильно непоседливые. Если будет большой спрос, то организаторами туров будем брать людей с ветеринарным образованием или переобучать действующих гидов, - добавил Андрей Шишкин.

В путешествие Буся отправится уже 10 июня, все это время гид будет отправлять её хозяину снимки с мест отдыха. Наверное, сейчас грызун уже вовсю подбирает наряды. Кстати, купальник моднице тоже пригодится, чтобы искупаться в Телецком озере. В общем, Бусе остается только позавидовать, хотелось бы оказаться на её месте…

Тем временем, не каждый владелец домашнего питомца согласился бы отправить своего любимчика в путешествие с незнакомцем. Я-то, хозяйка двух кошек, уж точно! Сейчас в Горном животных поджидает немало опасностей, и главная из них – клещи. Готово ли будет турагентство взять на себя полную ответственность за состояние моего «чада»?

- Я бы точно ни за что не согласился ни за какие деньги. Во-первых, я считаю, что работа гида – интеллектуальная, ведь ты что-то рассказываешь людям, делишься с ними, а как ты будешь проводить экскурсию хорьку? Да и вообще, мало ли что с ним может произойти, убежит куда-нибудь, а мне потом отвечать, - считает гид по Алтаю Иван Морозов.

Не стоит забывать и о том, что для животного любая поездка – большой стресс, и неизвестно, как оно может себя повести с неизвестным человеком. Стоит ли игра свеч – решайте сами.