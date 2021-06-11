Хорек Буся, которой подарили путевку на Алтай, отправляется в путешествие

Буся проведет в горах Алтая четыре незабываемых дня Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сегодня, 10 июня, хорек из Томска, которому хозяин подарил путевку в Горный Алтай, наконец-то отправляется в отпуск! Зверька по имени Буся уже передали в руки турагенства, теперь грызуну предстоит дорога…

«Дорогой дневник, сегодня я уезжаю в отпуск», - написала бы Буся, если бы умела. Маленькая юркая красотка уже сдружилась со своим гидом – Андреем Шишковым. Как он рассказал «Комсомолке», сейчас Буся понемногу привыкает к новым рукам, но все равно волнуется.

- Сегодня вечером мы отправляемся в Горный. Хозяин Буси пока находится с нами, но скоро им предстоит разлука на несколько дней, - отметил Андрей.

Напомним, хорек проведет в горах Алтая четыре незабываемых дня. Она будет жить в отдельном домике с гидом, отправится на экскурсию к семи водопадам, отведает свежевыловленную рыбку, покатается на лошадях и сплавится по реке Бия! Стоимость тура высчитывали по двойному тарифы – итого 30 тысяч рублей.

- Я отправил в отпуск супругу с детьми, их месяц не будет, а у меня состоится командировка – только перелет составит от восьми до девяти часов, и брать с собой Бусю не очень комфортно, плюс еще куча документы нужны. В гостиницу для животных отдавать её тоже не очень хочу, так как в прошлый раз забрал её оттуда очень худую, поэтому было решено отправить её с ребятами на отдых на Алтай, - рассказал «Комсомолке» хозяин Буси Вячеслав.

Кстати, Буся уже опытный путешественник. За свои три года она побывала со своей семьей в Казахстане, Новосибирске, а также на Яровом. Дорогу она переносит достаточно легко, главное – не кормить её за шесть-семь часов, чтобы не стало плохо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбалка и катание на лошадях: житель Томска подарил своему хорьку путешествие на Алтай

Зверек отдохнет в горах уже в июне (подробнее)