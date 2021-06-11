Александра Дементьева доставили в следственное управление. Фото: принтскрин видео.

Обвиненный во взяточничестве экс-министр Алтайского края Александр Дементьев признал вину. Об этом сообщает источник КП-Барнаул. Октябрьский районный суд Барнаула избрал в качестве меры пресечения бывшему чиновнику домашний арест.

В пятницу, 11 июня, следственный комитет региона объявил о задержании экс-министра транспорта края Александра Дементьева. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

- В 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из организаций, основным видом деятельности которого является нанесение дорожной разметки на дорогах, - рассказали в ведомстве.

Александр Дементьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Деньги предназначались за выбор организации в качестве субподрядчика работ по содержанию автомобильных дорог и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

По данным источника, о расследовании в определенных кругах было известно еще в мае. Задержать министра было принято недавно – 10 июня сотрудники ФСБ доставили экс-министра из Москвы, куда он уехал после увольнения. Он написал заявление по собственному желанию в конце мая, тогда говорилось, что ему предложили должность в столице, однако на момент задержания он нигде трудоустроен не был.

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