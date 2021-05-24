Алтайский министр транспорта Александр Дементьев подал в отставку

Александр Дементьев возглавил минтранс Алтайского края в октябре 2018 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев уходит в отставку, он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом «Комсомольской правде – Барнаул» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Александр Дементьев планирует переехать в другой регион. Куда именно и на какую должность, пока не сообщается. Чиновник возглавил минтранс Алтайского края в октябре 2018 года.

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Восточно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001 - Алтайский государственный университет (юридический факультет), в 2011 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте.

С 1997 по 1998 год был техником-лаборантом в унитарном муниципальном предприятии по благоустройству Барнаула. В 1998 году переведен начальником лаборатории участка по производству асфальтобетона, а в 2001 году стал ведущим инженером в производственно-техническом отделе.

В 2003 году предприятие было реорганизовано в муниципальное унитарное предприятие по благоустройству Барнаула, Дементьева назначили исполняющим обязанности начальника производственно-технического отдела, после этого – начальником.

В 2005 году был переведен в комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула, затем получил должность главного специалиста комитета, после чего – заместителя председателя комитета, который был позднее реорганизован в комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению г. Барнаула. В 2009 году получил должность председателя.

Александр Дементьев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

С 2010 года являлся генеральным директором некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая». В том же году назначен заместителем начальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, начальником отдела по газификации.

В 2012 году был принят советником генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». В 2013 – стал заместителем генерального директора по капитальному строительству, затем – первым заместителем генерального директора.

В 2014 году Дементьева назначили временно исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, позднее – руководителем. В конце 2017 года он стал замначальника инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами федерального бюджета на дорожное хозяйство и дорожные фонды Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды) Счетной палаты Российской Федерации.

Осенью 2018 года Александр Дементьев был назначен министром транспорта Алтайского края

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