Когда на Алтае может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу

В Алтайском крае проходят вакцинацию от коронавируса более 266 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планируют привить от коронавируса 60% населения. О том, как сейчас проходит вакцинация, а также о возможных сроках достижения коллективного иммунитета к COVID-19, на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

«Больная тема»

По последним данным, в Алтайском крае проходят вакцинацию от коронавируса более 266 тыс. человек, из них свыше 50 тыс. получили первую прививку, а чуть более 216 тыс. жителей региона привиты полностью.

– Эта тема для нас чрезвычайно больная и на повестке дня она остается первой. Из всего, что мы обсуждали – это самая сложная задача, с долгим продолжением. Нам бы очень хотелось, чтобы население вакцинировалось активнее, – сказал Игорь Степаненко.

Он добавил, что принудительная вакцинация недопустима. Наоборот, люди должны понимать ответственность и осознавать важность прививок.

Напомним, сделать прививку можно в медорганизациях региона, а также в мобильных комплексах. В них может вакцинироваться любой житель Алтайского края старше 18 лет, независимо от места проживания. Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации откажут, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния.

Когда появится иммунитет

Коллективный иммунитет формируется, когда привиты 60% населения. В случае с Алтайским краем эта цифра составляет чуть более 1 млн человек. С учетом существующей динамики вакцинации такое количества людей вряд ли успеют привить к осени. При этом зампред правительства региона подчеркнул, что недостатка вакцин в крае нет. Их получают в необходимом количестве десятками тысяч и распределяют во все районы региона.

Всего в Алтайский край поступило более 300 тыс. комплектов вакцин. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». О том, чем отличаются эти препараты, можно прочитать здесь.

Игорь Степаненко отметил, что в Алтайский край приезжает немало туристов, регион очень привлекательный для гостей, поэтому пока нужно оставаться бдительными и не забывать заботиться о своем здоровье.

Коронавирус в Алтайском крае

Общее число заболевших COVID-19 c начала пандемии составляет 52152 человека, в том числе 3517 детей. Выздоровели всего 46927 человек, а умерли 3298 человек с коронавирусом.

– По состоянию на 9 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 554 человека. Кроме этого, 152 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 149, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 61.

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