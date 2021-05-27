Делают прививку и разрушают мифы: как на Алтае проводят вакцинацию от COVID-19 в мобильных комплексах

В мобильном пункте может привиться любой житель Алтайского края старше 18 лет, независимо от места проживания Фото: Константин Санталов

В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. Для удобства гостей и жителей города сделать прививку можно в мобильном комплексе. Мы побывали в одном из них и узнали, сколько людей проходят иммунизацию, и почему многие сомневаются до последнего.

До 50 человек в день

Мобильный пункт вакцинация от COVID-19 уже полторы недели работает у железнодорожного вокзала. Здесь высокая проходимость, ежедневно делают прививки от 20 до 50 человек. Многие ставят уколы по пути, чаще всего это жители соседних районов. В основном это люди от 50 до 60 лет.

– Часто люди приходят с вопросами, про вакцинацию распространено много лжефактов. Например, что прививка вызывает бесплодие. Конечно же, это не так. Также распространено мнение, что после вакцинации происходят тяжелые аллергические реакции. Этого у нас также не зафиксировали. Возможно лишь кратковременное повышение температуры, – сказала Наталья Богатырева, врач медицинской профилактики.

Наталья Богатырева Фото: Константин Санталов

По ее словам, некоторые люди сомневаются, им приходится объяснять все преимущества вакцинации. Поговорив с врачами, многие в итоге решаются на укол.

– Иммунная прослойка – это то, что в дальнейшем обеспечит нам спокойное существование без масок и ограничений. Нужно заботиться не только о себе, но и о людях, которые нас окружают, – подчеркнула Наталья Богатырева. – В зоне опасности наши родители, бабушки и дедушки. Если привьетесь вы и все ваше окружение, то риск заражения снизится до минимума.

Привились всей семьей

Жительница Барнаула Мария Старадубцева говорит, что специально приехала в мобильный комплекс, чтобы сделать прививку. По ее словам, никакого дискомфорта во время вакцинации не было, ощущения как при любом другом уколе

– Пандемия еще не закончилась и нужно принять меры предосторожности. У меня в семье уже привилась мама и бабушка, а теперь и я. Такое решение мы приняли на семейном совете, – рассказала Мария.

Вакцинация Фото: Константин Санталов

Следующий укол девушке предстоит сделать через 21 день, для этого она поедет в поликлинику.

Напомним, в мобильном пункте может привиться любой житель Алтайского края старше 18 лет, независимо от места проживания. Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации откажут, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния.

Добавим, что другой пункт мобильной вакцинации в Барнауле работает возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16). Кроме того, 28, 29 и 30 мая еще один разместят в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Он будет принимать пациентов с 10 до 16 часов по адресу ул. Энтузиастов, 12.

Как получить сертификат о вакцинации

В минздраве региона рассказали, что после постановки второй дозы вакцины в течение трех дней сертификат о вакцинации придет на электронную почту, а также появится в личном кабинете пациента на портале Госуслуг. Доступ к электронному сертификату прививки против COVID-19 возможен только для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг с завершенными проверками на момент прохождения вакцинации.

Пункт вакцинации Фото: Константин Санталов

Кроме того, можно обратиться в пункт вакцинации с бумажным сертификатом о профилактических прививках, который используется при любой другой вакцинации - отметку сделают прямо в нем.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайский край поступило 2 тысяч доз новой вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанной научным центром им. М.П. Чумакова РАН. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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