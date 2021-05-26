Первая партия вакцина «КовиВак» от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край

Вакцина является цельновирионной, то есть содержит в себе цельный убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край поступило 2 тысяч доз новой вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанной научным центром им. М.П. Чумакова РАН. Об этом 26 мая рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона.

Особенности препарата

В регион поступила первая партия новой вакцины «КовиВак». 2 тысячи комплектов разделили на небольшие группы и уже отправили по районам Алтайского края.

– Ранее выданная вакцина там заканчивается, поэтому медучреждения и получают новые комплекты. В районах первыми в Алтайском крае приступают к иммунизации вакциной «КовиВак», – сказала Ирина Переладова.

По ее словам, «КовиВак» – классический тип вакцины. Она является цельновирионной, то есть содержит в себе цельный убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Вакцина рекомендована взрослым пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Разрыв между первой и второй прививкой – 14 дней.

– Многим покажется это очень удобным, ведь люди планируют поездки. Однако сокращенный период между уколами не влияет на формирование иммунитета, – говорит Ирина Владимировна. – Эта вакцина, как и другие, имеет подтверждение об иммуногенности, безопасности. В будущем ожидаем поставку более крупной партии. Наша задача – привлечь квакцинации как можно больше людей до конца лета. С августа мы также начнем прививать от гриппа, хотелось бы, чтобы эти вакцины не наслаивались.

Ирина Переладова Фото: Константин Санталов

В чем разница между вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Всего в Алтайский край уже поступило более 300 тыс. комплектов вакцин от коронавируса. Пока в регионе применяют три вида: помимо

«КовиВак» используют «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКорону».

– Жители региона прививаются «Спутником V» с сентября. Вакцина имеет кусочек генома, который посажен на вектор аденовируса. Уколы делают с интервалом в 21 день. По истечении такого же срока после второй прививки человек считается защищенным, у него сформирован иммунитет. Вакцина «ЭпиВакКорона» создана искусственно, интервал применения второй дозы 14-21 день. В инструкции по применению есть противопоказание – наличие новообразований, – отметила главный внештатный эпидемиолог края.

В случае, если в медучреждении есть три вакцины, а у пациента отсутствуют противопоказания, то он сможет сам выбирать, какой именно укол ему будут делать.

До конца года медики планируют привить около 1,1 млн жителей Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

– Также важно понимать, что если пациент поставил первую дозу одной вакцины, то рекомендуется сделать вторую прививку этой же вакциной. Так сказано в инструкции, – подчеркнула Ирина Переладова.

До конца года медики планируют привить около 1,1 млн жителей Алтайского края.

COVID-19 в регионе

По последним данным, в Алтайском крае зарегистрировали 51343 заболевших коронавирусом. Выздоровело – 46298, а умерших с COVID-19 – 3 188. Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 499 человек. Кроме этого, 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

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