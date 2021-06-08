Усиленное питание, прогулки и телевизор: в каких условиях в СИЗО содержится 14-летняя школьница, надругавшаяся над девочкой

Вход в барнаульское СИЗО-1

Алтайские следователи отправили 14-летнюю школьницу, которая вместе с двумя подружками надругалась над 11-летней девочкой, в СИЗО. Там она пробудет, пока идет следствие. Девушку обвиняют в совершении иных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Региональный УФСИН предоставил обобщенные данные по условиям содержания несовершеннолетних.

Сейчас в барнаульском следственном изоляторе отбывают наказание два подростка, которым еще нет 16 лет.

Размер камеры

В СИЗО-1 жилая площадь камер для их содержания составляет не менее 12 м². Подростки и взрослые содержатся раздельно.

Как только арестантов доставляют в изолятор, им проводят первичный медицинский осмотр и санитарную обработку. После это выдаются постельные принадлежности.

В камере есть зеркало, вмонтированное в стену. Предусмотрено обязательное наличие телевизора и холодильника, можно слушать радио. Юным арестантам положен непрерывный 8-часовой сон. Правда, полностью свет не выключают – лишь приглушают.

Прогулки на свежем воздухе

О здоровье подростков в СИЗО заботятся чуть ли не лучше родных родителей. Например, там следят, чтобы они проводили на свежем воздухе не менее двух часов.

А для привлечения несовершеннолетних к здоровому образу жизни прогулочные дворики оборудованы спортивным инвентарём. Также на время прогулки им выдаются волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи. Кроме того малолетние арестанты имеют возможность посещать специально оборудованное помещение, в котором установлены спортивные тренажеры.

Женщинам и несовершеннолетним в СИЗО есть поблажки в виде возможности сходить в душ не менее двух раз в неделю. На все процедуры дается не менее 15 минут.

Образование

В СИЗО занимаются и образованием подростков. Им разрешается иметь учебники и письменные принадлежности. Их консультируют преподаватели из «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2». Тут же они могут сдать экзамены.

Передачки и свидания

Вес передачек для обычных заключенных регламентирован, но посылки для несовершеннолетних не ограничиваются. Если следователь разрешит, им может быть предоставлено не более двух свиданий продолжительностью до трех часов каждое. Прийти на него могут не более двух взрослых человек.

Встреча проходит под контролем сотрудников СИЗО в специально оборудованных для этих целей помещениях через разделительную перегородку – чтобы не передали запрещенные предметы. Говорят через телефон, разговоры могут прослушиваться сотрудниками СИЗО.

Питание

Питание малолеток в СИЗО заслуживает отдельного внимания. Во, например, меню на 1 июня:

1-й завтрак: каша овсяная молочная, хлеб, сахар, масло коровье, кофе.

2-й завтрак: сдоба обыкновенная, колбасные изделия, творог, сыр, яйцо куриное.

Обед: борщ с квашеной капустой, картофелем и мясом птицы, мясо жареное (говядина) с тушеными овощами, хлеб, компот, кефир.

Полдник: фрукты свежие, сок, кондитерские изделия.

Ужин: рыба (сельдь) припущенная с тушеным картофелем, хлеб, чай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле 14-летняя школьница может избежать наказания за надругательство над девочкой

Сейчас она находится в СИЗО в камере с санузлом и телевизором (подробнее)