Все еще тяжелое. В Минздраве рассказали о состоянии девочек, пострадавших при ЧП с батутом в Барнауле

Пооперированная девочка находится в больнице скорой медицинской помощи, другую перевели в центр охраны материнства и детства. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девочки, пострадавшие во время ЧП с батутом в Барнауле, все еще находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в региональном Минздраве.

– Одну из них 4 июня перевели в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, психоневрологическое отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Вторая прооперирована и продолжает лечение в больнице скорой медицинской помощи. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры, – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, ЧП произошло 30 мая возле ТЦ «Район». Батут неожиданно поднялся в воздух, в результате две девочки трех и четырех лет упали на трамвайные пути и серьезно пострадали. В результате происшествия региональный следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. После инцидента хозяйку батута посадили под домашний арест.

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