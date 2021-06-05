В Барнауле сына хозяйки батута, на котором травмировались дети, отпустили из изолятора

Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сына 51-летней хозяйки батута, на котором 30 мая травмировались две девочки, отпустили из изолятора временного содержания. Хотя он и является фактическим владельцем аттракциона (именно на его ИП был заключен договор аренды у ТЦ «Район»), фактически бизнесом руководила его мать. Она сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, ЧП произошло 30 мая у ТЦ «Район». Батут неожиданно поднялся в воздух, в результате две девочки упали на трамвайные пути и сильно пострадали. После этого региональный следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. Что касается самих девочек, одной из них стало лучше – ее перевели из реанимации в обычную палату.

- Девочки по-прежнему находятся в больнице. Состояние детей стабильное, без ухудшения, - рассказали в минздраве.

29-летнего мужчину встретили еще в Новосибирске, он прилетел из Краснодара, привез документы – аттракцион был оформлен на его ИП.

- ИП зарегистрировано на сына, но он не имеет к этому никакого отношения. Когда заключали договор на аренду площадки, я была в Казани. Оформлять документы нужно было срочно — желающих получить это место было много, поэтому я попросила сына оформить договор на себя. Потом, чтобы не заниматься переоформлением, мы сделали на меня генеральную доверенность, - рассказывала ранее «КП-Барнаул» предпринимательница.

Согласно сайту Rusprofile, ИП зарегистрировано в июне 2018 года. Основным видом деятельности является «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки». В отношении ИП назначена внеплановая проверка, ее должны провести 7 июня.