Чтобы не случилось ЧП: сколько стоит блокиратор на окна

В подавляющем большинстве случаев причиной подобных происшествий - невнимательность и недостаточная бдительность взрослых. Фото: Татьяна Гейнрих

В начале лета в Алтайском крае произошло уже несколько случаев падения малышей из окон. Так, днем 1 июня ЧП произошло в Бийске – из окна второго этажа одного из детских садов выпала 5-летняя девочка. Воспитательница отвернулась буквально на минуту, а ребенка уже не было рядом. В этот же день похожий случай произошел в Барнауле – со второго этажа квартиры из окна тоже выпала 5-летняя девочка. Она находилась дома с родителями.

– В подавляющем большинстве таких случаев причиной подобных происшествий является невнимательность и недостаточная бдительность взрослых, оставление малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие блокирующих механизмов на стеклопакетах, что способствует самостоятельному доступу детей к окнам, возможности осуществления ими различных манипуляций со створками окон. В ряде случаев москитные сетки, установленные на пластиковых окнах, в силу возраста ошибочно воспринимаются детьми как опора, препятствующая их выпадению, что приводит к трагедии, – рассказывает помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Обезопасить своего малыша от падения можно с помощью специальных блокираторов, которые стоят совсем недорого. Существуют различные виды блокираторов – на замке, с флажком, с тросиком. В среднем их цена в Барнауле составляет 300-450 рублей. Блокираторы можно найти в хозяйственных магазинах, магазинах окон и супермаркетах детских товаров.

Если уж совсем нет времени на покупку блокираторов, то можно просто открутить ручки, как это сделал корреспондент «Комсомольской правды» Иван Олексюк:

– Купить нормальные замки на окна так и не дошли руки. Пока просто скрутил все ручки, то есть открыть их дети не смогут. Но это неудобно, потому что приходится постоянно держать одну из них под рукой, чтобы открывать окна на проветривание, – рассказывает Иван.

Также широкий выбор замков на окна есть в интернет-магазинах.

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