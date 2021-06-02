На Алтае в День защиты детей 5-летняя девочка выпала из окна детсада

Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 1 июня в Бийске произошло ЧП – из окна второго этажа одного из детских садов выпала 5-летняя девочка. Воспитательница отвернулась буквально на минуту, а ребенка уже не было рядом.

Как рассказали «Комсомольской Правде» – Барнаул» в краевом Следкоме, все произошло, когда дети вернулись в группу после прогулки и находились на втором этаже. До этого окно в игровой комнате приоткрыли для проветривания и не успели вовремя закрыть. Девочка очень активная и когда воспитательница отвернулась, чтобы помочь раздеться другим детям, она открыла окно полностью и выпала со второго этажа.

Уже через минуту воспитательница заметила пропажу девочки и увидела, что она лежит внизу. В результате падения ребенок сломал голень.

Следователи регионального СУ СК России уже провели работу на месте происшествия. Они допрашивают очевидцев произошедшего, сотрудников детского сада.

– По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего, – подчеркнули в ведомстве.

В минздраве Алтайского края рассказали, что пострадавшая девочка находится в Бийской центральной городской больнице в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести, стабильное. Девочке проводят все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

В День защиты детей подобное ЧП произошло и в Барнауле – из окна квартиры на Шукшина, выпала 5-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации.

Напомним, в конце мая в Рубцовске 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение и оказали помощь

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Республике Алтай на скамье подсудимых оказалась воспитательница детского сада из Горно-Алтайска. Ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, 53-летняя женщина не справилась со своими профессиональными обязанностями - из окна выпал ребенок. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и костей носа. Судмедэксперты оценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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