Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рубцовске

Ребенка госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске маленький мальчик выпал из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает краевой Следком.

– В Рубцовске 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа. Ребенка своевременно госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь, – отметили в ведомстве.

Правоохранители призывают родителей никогда не оставлять окна открытыми, если в доме находится ребенок. Также не следует рассчитывать на антимоскитные сетки, как на средство защиты. Наоборот, они могут способствовать трагедии, потому что ребенок чувствует себя за ними в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками.