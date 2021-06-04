Прогноз погоды на июнь 2021 в Алтайском крае: ждать ли аномальное тепло

Прогноз погоды в июне 2021 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Июнь 2021 года в Алтайском крае будет немного теплее нормы. При этом в первый месяц лета регион накроют две волны холода. Первую ожидают уже в середине первой декады – на этих выходных, другую – в предпоследнюю пятидневку этого месяца. Подробнее о прогнозе погоды на июнь 2021 в Алтайском крае в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Средняя месячная температура в июне 2021 года в Алтайском крае в зависимости от района ожидается в пределах +16…+22 градусов. Это выше нормы на 1-1,5 градуса.

Если говорить об осадках, то их число прогнозируют в пределах нормы: 33-74 мм. Дожди различной интенсивности, иногда с грозами, в основном пройдут в отдельные дни первой и второй декад, в большинстве дней третьей декады.

В первой декаде температура воздуха в Алтайском крае ночью будет колебаться от +13…+18 до +5…+10 градусов. Днем в среднем будет от +29…+34 до +14…+19 градусов.

Во второй декаде июня в Алтайском крае ночью ожидается +13…+18, днем +25…+30, местами до +35. При этом в концу декады температура пойдет на понижение.

В последней декаде июня станет теплее. В ночные часы воздух прогреется от +7…+12, до +12…+17. Днем же столбики термометра покажут +14…+19, местами ожидают до +25…+30 градусов.

Напомним, мы подробно рассказывали о том, какой будет погода в начале июня в Алтайском крае. Уже на этих выходных похолодает и на некоторое время спадет жара. В субботу в регионе столбик термометра покажет +15...+20, а в Барнауле воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Ранее мы также сообщали, что сутки 4 июня и ночью 5 июня в Алтайском крае ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22 м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с.

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