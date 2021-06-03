В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

В МЧС призывают быть осторожными Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. В регионе возможны сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер, пишет региональное управление МЧС.

– По данным алтайского Гидрометцентра на территории края сутки 4 июня и ночью 5 июня ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17-22м/с, при грозах местами шквалы 25-28 м/с, – отметили в ведомстве.

В МЧС призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. На подворьях следует закрепить слабо укрепленные конструкции, их разрушение может привести к травмированию людей. А владельцам частных домов нужно принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.