Аномальная жара, дожди и грозы: каким будет начало лета 2021 в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 1 по 6 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 1 по 5 июня местами в южных районах воздух может прогреться до +30 градусов и выше. При этом возможны дожди и грозы, усиление ветра.

Как рассказала «Комсомольской правдой – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, дожди и грозы на фоне высоких температур ожидаются из-за прохождения атмосферных фронтов.

– Днем термометра достигнет отметки +30 градусов, местами в четверг, 3 июня, воздух прогреется даже до +36 градусов, – отметила синоптик

2 и 3 июня местами по краю, а 4 июня на большей части территории днем пройдут дожди, грозы и возможен град. По прогнозу он может выпасть в четверг и пятницу. Также усилится ветер, возможны шквалы до 23 м/с.

По предварительному прогнозу, к концу этой недели погода в Алтайском крае вновь изменится - в регионе похолодает и жара окончательно спадет.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 1 по 4 июня 2021

Вторник, 1 июня

Днем прогнозируют +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Среда, 2 июня

Ночью в регионе будет +13...+18 градусов, местами в предгорьях до +8 градусов. Местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае +30...+35 градусов. Местами по югу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 3 июня

Ночью в регионе будет +16...+21 градусов, местами до +10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +31...+36 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

Пятница, 4 июня

Ночью в регионе будет +14...+19 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +23...+28 градусов, по югу до +33 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.