В Барнауле еще на нескольких маршрутах повысят цену за проезд

Проезд повысится на один рубль. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле стоимость проезда на маршрутах №6, №41 и №78 повысится на один рубль с 15 июня. Об этом «Комсомольской правде» сообщил перевозчик.

Объявления о повышении цен уже появились внутри маршрутных такси, хотя об изменении стоимости проезда именно на этих маршрутах речи не шло. Ранее сообщалось лишь о том, что 7 июня проезд подорожает на три рубля на маршрутах №18, 27, 58 и 144. Маршруты №6, №41 и №78 обслуживает предприятие «ИП Еньшин А.П.»

– Просто они подали заявление в комитет по транспорту раньше, чем мы, поэтому у них проезд повышается с 7 числа, а у нас только с 15 июня, – объяснили в компании перевозчика.

В мэрии опровергать этот факт не стали и сообщили, что более точная информация о повышении стоимости проезда появится в ближайшее время.

В итоге:

– С 7 июня на маршрутах №18, 27, 58 и 144 проезд будет стоить 28 рублей;

– С 15 июня на маршрутах №6, №41 и №78 проезд будет стоить 26 рублей.

Повысится ли стоимость проезда в других автобусах и маршрутках, пока неизвестно. Всего на территории Барнаула числится 82 автобусных маршрута. Из них 22 – с нерегулируемыми тарифами. На сегодняшний день стоимость проезда в них составляет 25 рублей.

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