В Барнауле собирают подписи против повышения цен на проезд

Подорожание может произойти в ближайшие дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула должна вырасти сразу на 2-3 рубля: до 26 рублей для автобусов, трамваев и троллейбусов, и до 28 рублей для маршруток. Несмотря на рост цен, ждать, что изменится качество услуг и обновится парк, не стоит.

- Тогда зачем это нужно? Жители будут вынуждены платить больше, а ездить будем на тех же изношенных автобусах, троллейбусах и трамваях. Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше, - пишет активист Игорь Берг в группе «Шпиль - Барнаульское городское сообщество».

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» и интернет-сообщества Transport.BRN начали сбор подписей под обращением к мэру Вячеславу Франку с требованием не повышать тарифы на проезд до конца этого года. Сбор подписей будет проходить на остановках общественного транспорта. Жителей также просят о помощи. Желающие собирать подписи под обращением могут написать в личные сообщения группы Transport.BRN или на электронный адрес: et_barnaul@bk.ru.

В ответ будет выслан образец подписного листа. Листы с подписями нужно будет потом отдать активисту организации Данилу Дегтяреву. В дальнейшем подписи будут направлены в мэрию. Срок сбора подписей - до 25 марта, сообщают активисты.

На грани выживания

Мы связались с исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николаем Долженко. По его словам, если не повысить цены на проезд сейчас, вся отрасль может рухнуть, и тогда потребуются колоссальные деньги, чтобы ее запустить заново.

- Почему не собирали подписи, когда подорожало топливо? Ежегодно такая же история с газом, светом, теплом. Мы не повышали цены уже 2,5 года. У нас нет поддержки, на половину сократился пассажиропоток из-за пандемии и до сих пор не восстановился – кто-то остался сидеть дома, другие пересели на машины, стали кооперироваться. Что касается повышения, речь идет о небольших деньгах при условии, что себестоимость проезда давно перевалила за 30 рублей, - говорит специалист.

По его словам, также существует большая проблема, что основная часть пассажиров приходится на льготников, но перевозчикам муниципалитет не компенсирует затраты в полном объеме.

- Нужно выработать комплексное решение, которое позволит поддержать отрасль, иначе мы можем ее просто потерять. У меня сегодня опять были перевозчики, которые говорят, что собираются отказываться от маршрутов, потому что им не выгодно на них работать. Кроме того, у нас 80% всего парка подлежит списанию, - уточняет Долженко.

Транспортная реформа

В Барнауле собираются провести масштабную транспортную реформу и ввести систему брутто-контрактов. Ее изобрели немцы больше полвека назад. Суть в том, что город закупает весь необходимый объем услуг транспорта у частных предпринимателей – определенный объем авточасов и километров, которому будут следовать, к примеру, автобусы. Пассажиры при этом оплачивают каждый свою поездку, а эти деньги собираются и передаются обратно в бюджет города. При хорошем раскладе бюджет даже выиграет от этого, а деньги сможет инвестировать в обновление парка.

Консультантом реформы выступает ВЭБ.РФ, который уже реализовал подобные проекты в Перми и Твери. По схеме уже много лет работает общественный транспорт Москвы, Петербурга и других крупных городов страны. Для потребителя это выражается в том виде, что можно купить карты различного действия – на определенное количество поездок или часов. Кроме того, вся система автоматизирована. В результате это должно исключить гонку за пассажирами перевозчиков и повысить качество услуг.

- Общий подход к предстоящей модернизации общественного транспорта будет выражаться не только в обновлении парка, это, прежде всего, новая идеология управления системой перевозок. Ее цель – повышение качества и безопасности услуг общественного транспорта, строгое следование расписанию, бесплатные пересадки, приём безналичных платежей, учёт льгот на всех видах транспорта, возможность приобретать проездные билеты и т.д., – рассказали в пресс-службе города.