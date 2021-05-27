Перевозчики Барнаула поднимают стоимость проезда

В маршрутках проезд станет 28 рублей Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ряд пассажирских перевозчиков Барнаула с 7 июня намерены поднять стоимость проезда. Об этом они уведомили комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

В частности, речь идет о предприятиях ООО «Командирское» и ООО «Автомиг». Они занимаются перевозками на маршрутах №18, №27 и №58 и №144. По словам их представителей, в этом году они понесли значительные траты – на трех маршрутах полностью обновили парк (62 автобуса), а на 144-м - частично.

- В этом году мы полностью обновили подвижной состав, взяли комфортабельные низкопольные автобусы для пассажиров, в том числе и малобильных групп населения. На сегодняшний день, отработав месяц, посчитав рентабельность, было принято решение поднять стоимость проезда, который не повышали три года. Федеральный закон позволяет нам это сделать. Мы за десять дней уведомили об этом комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула, - говорит представитель товарищества ООО «Командирское» и ООО «Автомиг» Олег Бесчастный.

Таким образом, они считают свои затраты обоснованными и уже с 7 июня стоимость проезда в указанных автобусах повысится до 28 рублей.

Как отметил начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Арапов, нарушений Федерального закона в действиях перевозчиков нет и, исходя из экономической целесообразности (данный маршруты не получают компенсацию за счет средств бюджета), они вправе устанавливать тариф самостоятельно.

- В настоящее время в комитет поступило два обращения от перевозчика о повышение стоимости проезда. Ежедневно на маршруты №18, №27 и №58 и №144 выходит 87 единиц техники, на трех маршрутах полностью обновлен подвижной состав, на одном – частично, эту работу перевозчик планирует продолжить, - подчеркнул он.

Напомним, всего на территории Барнаула числится 82 автобусных маршрута. Из них 22 – с нерегулируемыми тарифами. В настоящее время стоимость проезда в них составляет 25 рублей.

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В ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула должна вырасти сразу на 2-3 рубля: до 26 рублей для автобусов, трамваев и троллейбусов, и до 28 рублей для маршруток. Несмотря на рост цен, ждать, что изменится качество услуг и обновится парк, не стоит (подробнее)