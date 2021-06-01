Кто самый богатый среди главных врачей в Алтайском крае

При этом самый маленький доход – 591 тыс. рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше всех из главврачей больниц Алтайского края за 2020 год заработал Игорь Вихлянов, возглавляющий онкоцентр «Надежда». Он задекларировал 6,6 млн рублей. Это следует из данных о доходах и имуществе руководителей медицинских учреждений за минувший год, которые опубликовали на сайте минздрава региона.

Самые богатые врачи

В числе руководителей алтайских больниц с самым большим доходом находится и Михаил Анашкин, главный врач «Стоматологической поликлиники Бийска», который задекларировал 5,8 млн рублей. Также в списке Виталий Азанов, директор «Медицинского центра – управляющая компания Алтайского медицинского кластера» – 5,6 млн рублей. Кроме того среди самых состоятельных руководителей медучреждений Людмила Владыкина, главный врач «Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей» – 5,2 млн рублей.

Заработали меньше всего

В числе главврачей с наименьшим доходами (менее 1 млн рублей) - Константин Печеников, главврач «Калманской ЦРБ», – 739 тыс. рублей, Сергей Свиридов, главврач «Солонешенской ЦРБ», – 805 тыс. рублей, Павел Польников, главврач «Городской больницы № 10 Барнаула» – 904 тыс. рублей, Татьяна Лукашина, главврач «Алтайского краевого врачебно-физкультурного диспансера» – 935 тыс. рублей, Елена Азарова, главврач «Городской поликлиники №1 Барнаула» – 940 тыс. рублей и другие.

При этом из данных краевого минздрава следует, что самый маленький доход за 2020 год задекларировала Олеся Ким, главный врач «Староалейской ЦРБ Третьяковского района» – 591 тыс. рублей.

Напомним, министр здравоохранения края Дмитрий Попов в 2020 году заработал свыше 4,7 млн рублей, в то время как в 2019-м – 3,1 млн. Чем вызвана такая существенная прибавка – не сообщается. Супруга министра заработала за год 1,7 млн рублей. У нее, а также у дочери Попова есть доли в квартире 66,9 кв. метра. Все вместе они живут в арендной квартире.

Ранее мы также сообщали, что доход мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2020-ый год составил более трех миллионов рублей (3140543,85 руб). К слову сказать, это почти вдвое больше, чем в 2019-ом году. Подробнее о том, сколько получили чиновники горадминистрации можно прочитать здесь.

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