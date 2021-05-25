Министр здравоохранения Алтайского края в ковидный год заработал больше на 1,6 млн рублей

Министр здравоохранения Дмитрий Попов Фото: Татьяна Гейнрих

Министерство здравоохранения Алтайского края опубликовало на своем сайте сведения о доходах своих сотрудников и в том числе главы ведомства, а он, как оказывается, за прошлый ковидный год увеличил свой доход на 1,6 млн рублей.

В этом документе говорится, что министр здравоохранения края Дмитрий Попов в 2020 году заработал свыше 4,7 млн рублей, в то время как в 2019-м – 3,1 млн. Чем вызвана такая существенная прибавка – не уточняется.

Помимо этого у Попова есть доля в квартире площадью 73,1 квадратных метра и автомобиль KIA Sorento Prime.

Супруга министра заработала за год 1,7 млн рублей. У нее, а также у дочери Попова есть доли в квартире 66,9 кв.метра. Все вместе они живут в арендной квартире.

А вот, к примеру, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отчиталась о доходе в 3 млн рублей. Ее супруг заработал всего 468 тысяч, но при этом на нем записаны две машины: Hyundai Elantra и Suzuki Grand Vitara. Также у четы Безруковых имеется десять соток для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, у Елены Евгеньевны есть квартира в 58 «квадратов» и гараж 17,5 кв. метров.

Стоит отметить, что в сравнении с 2019 годом доход министра культуры вырос совсем незначительно (ранее было 2,9 млн рублей), а вот достаток супруга Безруковой упал почти в два раза: в 2019 году он задекларировал 926 тысяч рублей. И на тот момент у него был гараж в 33,6 кв.метров. Не исключено, что него повлиял ковидный год.

Руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых в 2020 году заработал всего 1,8 млн рублей. Супруга – 214 тысяч. Вместе они «тянут» ипотечную лямку на квартиру. Также у Евгения Витальевича есть личный автомобиль – внедорожник Volvo XC90.

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